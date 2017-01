SANREMO 2017/ Festival news: l’album di Sergio Sylvestre uscirà il 10 febbraio, il messaggio sui social (oggi, 16 gennaio)

SANREMO 2017, FESTIVAL NEWS: L'ALBUM DI SERGIO SYLVESTRE USCIRÀ IL 10 FEBBRAIO, ECCO L'ANNUNCIO (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Il tempo, ormai, scarseggia: il prossimo 7 febbraio si accenderanno le luci sul palco dell'Ariston e sulla nuova edizione del Festival di Sanremo, pronta a presentare diverse novità, come i 22 (e non più 20) concorrenti in gara, e la co-conduzione dell'amatissimo volto Mediaset, Maria De Filippi. Anche i cantanti che sono stati scelti per la competizione lo sanno bene: tutti si stanno infatti organizzando perchè il singolo che hanno scelto di portare in scena venga presentato al meglio, e dopo ci sia spazio anche per tutta l'intera fatica discografia che hanno preparato. A questo proposito, Sergio Sylvestre - ex vincitore di Amici di Maria De Filippi - ha finalmente rivelato tramite la sua pagina Instagram ufficiale, che il nuovo album uscirà il 10 febbraio prossimo: "Hey Big Hearts la news è questa: il mio nuovo album uscirà il 10 febbraio! Senza nickname questa volta. Si chiamerà semplicemente SERGIO SYLVESTRE. Ci ho messo tutto me stesso. #SergioSylvestre #ConTe #sanremo2017 #newalbum" ha scritto Sylvestre su Instagram, scatenando l'entusiasmo dei followers. Chi non vede l'ora di trovarlo sul palco del Festival di Sanremo 2017? Clicca qui per vedere il post di Sergio Sylvestre direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

