SHERLOCK 4 / Anticipazioni puntata 16 gennaio 2017: il dubbio su Watson. È ancora vivo? (finale di stagione)

SHERLOCK 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella mattinata di oggi, lunedì 16 gennaio 2017, Netflix renderà disponibile l'ultimo episodio di Sherlock 4, in anteprima assoluta. Sarà il terzo e si intitolerà "The final problem". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: Watson (Martin Freeman) inizia a partecipare a sedute di terapia, per cercare di superare il dolore per la perdita di Mary (Amanda Abbington). Evita tuttavia di dire che vede la moglie in continuazione. Intanto, Culverton Smith (Toby Jones) avvia un esperimento con un gruppo di persone, fra cui la figlia. Anche Sherlock (Benedict Cumberbatch) deve ancora riprendersi dalla morte di Mary e dal senso di colpa che lo ha colpito. Mentre Watson evita di interessarsi anche all'investigatore, quest'ultimo invece decide di aiutare Faith (Gina Bramhill), nonostante le titubanze iniziali. Mycroft (Mark Gatiss) e Lady Smallwood (Lindsay Duncan) continua a sorvegliare il fratello, che tuttavia vedono girovagare per la città completamente da solo. Solo al mattino Sherlock, in preda alle allucinazioni, realizza che Faith è una visione dovuta alla droga. Tre settimane dopo, Mrs Hudson (Una Stubbs) chiede a Watson di intervenire perché Sherlock è fuori di sé, ma il medico non intende farlo. Così l'anziana trova il modo di togliere la pistola all'investigatore, lo ammanetta e lo porta da Watson. Poco dopo, Culverton si mette in contatto con Watson perché vuole affidare loro un caso, mentre Sherlock riferisce all'amico di temere che sia un serial killer. Per riuscire a comprendere lo stato di Sherlock, Watson decide di chiamare Molly Hooper (Louise Brealey), ma anche in questo caso l'investigatore lo ha preceduto ed ha già organizzato tutto. Una volta nella clinica gestita da Culverton, Sherlock non fa mistero di ciò che pensa di lui. Lo affronta apertamente e gli rivela di aver ricevutto la richiesta d'aiuto di sua figlia Faith, ma quando la ragazza entra dalla porta, realizza che non è la stessa che ha incontrato la sera prima. Tutto precipita: Sherlock accusa Culverton di aver impugnato un bisturi, mentre lo ha in mano lui stesso. Per riuscire a farlo rinsavire, Watson è costretto a picchiare furiosamente l'amico. In seguito, Culverton decide di non sporgere denuncia e di curare Sherlock nella sua clinica. Watson decide quindi di abbandonare l'amico alle cure del medico, ammettendo poi a Mary di provare un forte disprezzo per l'investigatore. Alcune ore dopo, Watson trova il video che Mary ha lasciato a Sherlock e la sua richiesta di salvare il marito, mentre l'investigatore chiede a Culverton di ucciderlo. Gli suggerisce anche come fare per simulare un suicidio, alterando il farmaco che gli stanno somministrando in endovena. Intanto, Watson realizza che Sherlock sta seguendo il consiglio della moglie: per aiutare il medico dovrà permettere che sia lui a salvarlo. Dovrà mettere la sua vita in pericolo, affrontando un super cattivo in modo da smuoverlo. Culverton inizia a soffocare l'investigatore, ma Watson entra in quel momento dalla porta e lo ferma. Sherlock rivela solo in quel momento di aver fatto sostituire le sacche di insulina dall'infermiera, una sua grandissima fan, e di aver ottenuto una confessione. Culverton tuttavia rivela di aver già tolto i registratori, ma l'investigatore sapeva che si sarebbe fermato dopo averne trovati tre. Ha infatti nascosto il dispositivo nel bastone che un tempo era di Watson, già due settimane prima.

SHERLOCK 4, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 16 GENNAIO 2017, EPISODIO 3 "THE FINAL PROBLEM" - Come di consueto, siamo già arrivati al finale di Sherlock 4. Il quarto capitolo con le avventure del celebre investigatore sarà l'ultimo, ma ormai tutti i fan sanno benissimo questo particolare. Dopo un episodio esplosivo, in cui ancora una volta Sherlock ha sgominato il cattivo di turno, al contrario di ogni previsione, che cosa dovremo attenderci per il gran finale? Abbiamo avuto l'ennesima rivelazione, ovvero che la donna che Sherlock non ammetterà mai di amare è ancora viva, ma la serie Tv può regalarci ancora numerose sorprese. Alcuni segreti rimasti sepolti a lungo stanno per emergere e riguardano proprio il duo di investigatori di Baker Street. Qualcuno ha giocato a lungo con Sherlock e Watson ed ora siamo di fronte alle battute finali. Per riuscire a risolvere il caso, dovranno affrontare la sfida più grande della loro vita. Il gioco è terminato? Nell'episodio precedente infatti, abbiamo scoperto che in realtà Sherlock ha una sorella e non un fratello come ha sempre creduto Watson. Che sia parte del piano della nemesi dell'investigatore?

