STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il Piccolo Principe, Csi Scena del crimine e Quinta Colonna (lunedì, 16 gennaio 2017)

Ora è il momento di vedere meglio le varie scelte fatte dai canali, a cominciare da quella di Canale 5, che ci porta a vedere, come abbiamo già detto inizialmente, quella che è l'ultima versione de Il piccolo principe. Il libro, che è uno fra quelli più noti in tutto il mondo e che senza dubbio ancora oggi è letto, anche dalle nuove generazioni, ha dato luogo a diverse rappresentazioni, teatrali, seriali e cinematografiche. Questo film di animazione è l'ultima versione per il grande schermo e ha avuto un grande successo, regalando nuova notorietà al libro. Di notorietà non ha certo bisogno CSI Scena del crimine, che è di diritto tra le serie cult di tutta la storia della televisione. Fa un certo effetto doverlo scrivere, ma quella che stiamo vedendo su Italia Uno è l'ultima stagione e stasera si compirà un altro piccolo passo in avanti verso la conclusione.

Rete 4 non opta decisamente per l'intrattenimento, considerando che affida le chiavi della serata e del proprio destino nella sfida degli ascolti a Paolo Del Debbio: ovviamente quello che ci attende è l'ennesima puntata infuocata di Quinta Colonna, dove diversi ospiti sia in studio che in collegamento, sia facenti parte della politica che della gente comune, dibatteranno dei temi più caldi, quelli che animano la discussione all'interno della società e che a volte la politica non riesce ad ascoltare come dovrebbe. Tra gli ospiti vi saranno anche esponenti del mondo della cultura che cercheranno di dare il proprio contributo ad un dibattito che sarà acceso fin dalle prime battute. Dramma assai controverso quello raccontato su La 5 nel film Il dramma di mia sorella, storia di una ragazzina nata solo per salvare la sorella malata gravemente e che ad un certo punto si rifiuta di sottostare a tale destino. Non c'è certo una atmosfera più allegra, se vogliamo analizzare i programmi da questo punto di vista, su Mediaset Extra e Iris: sulla prima c'è una replica de Il segreto, mentre su Iris c'è ad attenderci un futuro distopico in cui quando si muore c'è qualcuno che ricontrolla i nostri ricordi. Il film in questione è con Robin Williams e si intitola The Final Cut. Italia 2 ci fa ridere con quello che a posteriori è stato il primo episodio di una trilogia molto fortunata, ovvero quella di Una notte da leoni. Chiudiamo con le serie tv e ovviamente ciò accade grazie a Top Crime e Boing: attenzione però, perchè sulla prima torna un grandissimo classico del giallo come Colombo, con il grande e indimenticabile Peter Falk, mentre su Boing troveremo la rilassatezza della sempre simpatica Io sono Franky.