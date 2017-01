STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: I bastardi di Pizzofalcone, Il collegio e Presa Diretta (lunedì, 16 gennaio 2017)

Detto in modo sintetico ed esaustivo di quel che ci attende in tv, ora è il momento di approfondire un poco le scelte dei diversi canali. Si comincia quindi ancora una volta da Rai Uno, che come abbiamo svelato poco fa ci propone il terzo episodio de I bastardi di Pizzofalcone. Questa serie, che conta su diversi volti noti (uno su tutti Alessandro Gasmann), non è altro che la trasposizione su piccolo schermo di una serie di romanzi editi pochi anni fa e che sono stati un grande successo editoriale. La storia è quella di un commissariato dell'entroterra napoletano che sai vede ormai allo sbando, ma che troverà in quattro appartenenti ad esso un modo per svolgere comunque al meglio il proprio ruolo. Aria di novità anche in casa Rai Due, dove prosegue l'esperienza de Il collegio, un reality che si differenzia notevolmente da tutto ciò che abbiamo visto fino a questo momento in tale ambito. Lo show infatti si svolge in una ambientazione che ricorda una scuola, o meglio un collegio, dei primi del '900. Senza dubbio si tratta di un esperimento televisivo e sociale molto interessante. Ora arriva ovviamente il turno di Rai Tre e su questo canale trova invece spazio una trasmissione che è ormai un punto saldo non solo della terza rete, ma in generale della Rai in quanto tale. Stiamo parlando di Presa Diretta, che anche stasera ci condurrà alla scoperta di tante cose che in Italia non vanno come dovrebbero. Negli ultimi anni in USA è nata la tendenza allo spinoff per quanto riguarda le serie televisive. Ebbene, su Rai 4 c'è qualcosa di simile con American Crime Story, serie che non avrebbe mai visto la luce senza American Horror Story. La differenza con la serie "madre"? Che qui vengono raccontati delitti realmente avvenuti e i conseguenti risvolti giudiziari. Stasera Rai 4 ci fa vedere le prime due puntate della prima annata, interamente dedicata al caso di O.J Simpson. Aria gotica su Rai 5 o meglio, arte gotica, visto che ci attende The Art of Gothic, documentario assai interessante per chi ama la cultura. Invece per chi ama Sergio Leone è tempo di spendere del tempo anche solo Per qualche dollaro in più: questo gioco di parole per far capire come questa pellicola western sia imperdibile. Infine su Rai Premium c'è la storia di una fotoreporter non vedente che all'improvviso si ritrova vittima di uno stalker: titolo del film è Sola nel buio.