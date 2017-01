STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: Salem, Notorius e I delitti del Bar Lume (lunedì, 16 gennaio 2017)

Ora è il momento di vedere meglio le scelte fatte da Sky, che come si sarà già capito, stasera sono per molti versi assai originali. Si comincia con Salem, period drama di genere drammatico che è durato tre anni e che negli Stati Uniti è stato chiuso proprio verso la fine dell'anno appena andato in archivio. Per chi ama le storie ispirate a fatti che sono realmente accaduti, questa serie risulta ad ogni modo irrinunciabile e senza dubbio fra quelle che non si dimenticano.

Originalità è termine che noi pensiamo di poter utilizzare anche per Fox Crime, dove vedremo Elementary, serie che racconta le vicende di Sherlock Holmes e il suo assistente immaginandoli nel mondo di oggi e con Watson...donna. Tutto molto originale anche se la serie è nella media tra quelle arrivate dagli Stati Uniti. Su Atlantic invece spazio alla Francia, che continua a sfornare prodotti di più o meno pregevole fattura. Stasera è la volta di Le Bureau - Sotto copertura, serie su cui è calato il sipario dopo sei puntate e che affronta un tema assolutamente attuale, quello della minaccia terroristica. La storia è quella di un ex agente sotto copertura che deve tornare alla vita normale con tutte le difficoltà che si possono immaginare. Come se non bastasse, alla fine sarà suo malgrado costretto a tornare in pista. Su Sky Uno si torna in pista, ma lo si fa non metaforicamente, visto che il canale ci offre Ballando sul ghiaccio, uno dei tanti talent/reality basati sulle arti e che sta avendo un più che discreto successo. Anche stasera vedremo i concorrenti impegnati in una serie di prove molto interessanti e coinvolgenti. Ora però, prima di parlare di cinema, dobbiamo fare un passo indietro e dire di Fox Life, dove vedremo un altro prodotto nuovo di zecca, stavolta direttamente dall'Inghilterra, ovvero un nuovo procedurale dal titolo Notorius. Ora possiamo davvero passare al cinema e cominciamo con Cinema 1 e Hits, che come già avvenuto in altre circostanze ci faranno vedere lo stesso film a breve distanza: in questo caso l'occasione è I delitti del BarLume-La loggia del Chinghiale, che è l'ultima produzione interamente Sky e per questo ha avuto tale onore. Su Family c'è invece ancora una volta spazio per tutte quelle famiglie che vogliono riunirsi intorno alla tv e lo potranno fare con V8-La sfida del Nitro, ambientato nel mondo dei go-cart. Su Passion commedia sentimentale tratta da un libro e ambientata a metà nel mondo del rodeo con La risposta è nelle stelle (2015), infine torna il personaggio di Hitman, nel non di successo reebot di pochi anni fa recante il titolo Hitman-Agent 47.