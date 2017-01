STRISCIA LA NOTIZIA/ Quali saranno i servizi di oggi, 16 gennaio 2017? Ezio Greggio e Enzo Iacchetti al timone, riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, lunedì 16 gennaio 2017) - Torna questa sera, lunedì 16 gennaio 2017, l’appuntamento con il Tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, condotto come al solito dai bravi Ezio Greggio e Enzino Iachetti. Prima di scoprire che servizi manderanno in onda, vediamo cosa è successo nella puntata di sabato 14 gennaio 2017. I servizi degli inviati iniziano dopo la presentazione del cosiddetto "quiz marziano", quiz che come al solito fa vedere ai telespettatori un esilarante gag dei due bravi presentatori, affiancati da una velina non attraente. Tra i vari servizi, molto interessante quello di Cristian Cocco, con l'inviato sardo che porta il telespettatore a vedere alcune delle fontane "architettonicamente stravaganti" presenti nella sua bellissima regione, fontane rappresentate dai zampilli che derivano dalla cattiva manutenzione del consorzio di bonifica sardo, che di fatto spreca centinaia di migliaia di litri d’acqua potabile al giorno. Cristina Gabetti invece pone l’attenzione sulle nuove realtà percepite durante la nostra vita, l'inviata si fa aiutare dall'intervista a David Roberts, docente emerito della "Singularity University", la personalità intervistata equipara la nuova realtà virtuale con l’avvento della televisione, sottolineando come il futuro porterà moltissime novità nell’intera società civile. Successivamente è la volta di Mr. Neuro che "attenziona" le eccellenze italiane, intervistando nella famosa kermesse della moda di Pitti Uomo che si tiene a Firenze, tanti imprenditori che rappresentano, o per meglio dire dorrebbero rappresentare, il made in Italy, e riesce a smascherare molte griffe nazionali, che per aumentare i guadagni producono alcune manifatture fuori dai confini nazionali. Antonio Casanova intervista invece la campionessa olimpica di sci Tina Maze, e con lei effettua un esperimento di carte molto particolare. Casanova sfruttando le sue eccelse doti di mago illusionista, sorprende ancora una volta non solo la sua ospite ma anche tutti i telespettatori, presentando un gioco difficilmente replicabile dai comuni mortali. Max Laudadio parla invece dei tempi biblici di attesa delle visite specialistiche all’interno della regione Lombardia, in tale contesto l’inviato analizza la legge che regolamenta le prestazioni specialistiche. Luca Sardella invece da Cuneo si interessa di coltivazione di carote, e ci porta a conoscenza di come ci siano delle eccellenze italiane che riescono a coltivare uno degli ortaggi, che più frequentemente si affacciano sulle tavole degli italiani, l'inviato sottolinea come la giusta scelta ricade soprattutto in capo al consumatore finale, consumatore che se desidera avere il massimo dei valori nutrizionali dovrebbe evitare prodotti di importazione, e acquistare sempre in maniera informata.

