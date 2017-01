Scemo e più scemo 2/ Su Rai 2 il film diretto da Peter Family con Jim Carrey (16 gennaio 2017)

SCEMO E PIU' SCEMO 2, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 16 GENNAIO 2017: IL CAST - Su Rai Due alle ore 23,30 di lunedì 16 gennaio 2017 va in onda il film di genere comico Scemo & + Scemo 2 (titolo originale Dumb and Dumber to). Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2014 con durata pari a circa 1 ora e 50 minuti per la regia di Peter Family con il supporto del fratello Bobby. I due si sono occupati anche della stesura del soggetto e della sceneggiatura di questa pellicola che rappresenta il seguito del film Scemo & più scemo uscito nell’anno 1994, dunque a dieci anni di distanza. La pellicola è stata prodotta dalla casa cinematografica della Universal Pictures in collaborazione con diverse altre case tra cui la New Line Cinema mentre la distribuzione nelle sale cinematografiche e nel mercato dell’home video è stata gestita dalla 01 Distribution. Il montaggio è stato eseguito da Steven Rasch, la fotografia è stata curata da Matthew F. Leonetti e le musiche sono state scritte dal duo australiano degli Empire of the Sun. Nel cast Jim Carrey, Jeff Daniels, Laurie Holden, Carly Craig e Rachel Melvin.

SCEMO E PIU' SCEMO 2, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 16 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista due amici stravaganti, Lloyd Christmas (Jim Carrey) e Harry Dunne (Jeff Daniels) il primo si trova all’interno di una clinica psichiatrica e Harry si reca appena gli è possibile e precisamente tutti i mercoledì a trovarlo. Lloyd è in una sorta di stato vegetativo, tuttavia un bel giorno l’uomo sembra risvegliarsi da questo suo stato. La sorpresa di medici e paramedici è tanta, lo stesso Harry è incredulo di fronte all’accaduto ancora di più quando Lloyd rivela di aver messo in scena una vera e propria sceneggiata ed ossia ha fatto uno scherzo di cattivo gusto all’amico. Harry e Lloyd a questo punto decidono di andar via dalla clinica psichiatrica e fare finalmente ritorno nella loro casa di Providence dove però Harry informa l’amico di essere in attesa di un trapianto di rene altrimenti morirà. I due amici decidono allora di recarsi dalla famiglia di Harry ma qui vengono a sapere che i genitori naturali sono morti, questa notizia viene data loro dai genitori adottivi di Harry i quali lo informano che ha una figlia avuta dalla sua fidanzata Frida e che è stata adottata da uno scienziato. Decidono quindi di andare a cercare la bambina, ma quando si recano a casa dello scienziato quest’ultimo li informa che la figlia è ad una importante convention per ritirare un premio per il padre, inoltre essendo sospettoso della moglie che vuole ucciderlo per incassare tutta la sua eredità decide di affidare nelle mani di Harry e Lloyd un pacco con la sua scoperta più importante. Con loro va anche il braccio destro dello scienziato che è d’accordo con la moglie per uccidere anche i due. Quando arrivano a El Paso Harry e Lloyd possono fare finalmente la conoscenza di Penny, Harry si innamora di lei ma l’amico gli fa capire che la figlia deve ambire a qualcuno di più sofisticato di lui. Alla convention arriva anche la madre naturale di Penny. Nel frattempo Lloyd decide di donare lui stesso il rene a Harry, ma un giorno la mogie dello scienziato prende in ostaggio tutto il gruppo di amici. Per fortuna lo scienziato che ha capito i piani della moglie avverte l’FBI che salva tutti. Giorni dopo Harry rivela di ave finto di aver avuto bisogno del rene per vendicare lo scherzo subito alla clinica, mentre Frida rivela che in realtà Penny non è figlia di Lloyd.

SCEMO & SCEMO 2, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 16 GENNAIO 2017: CURIOSITA' - Il film è costato circa 35 milioni di dollari con le riprese che sono state effettuate per la maggiore parte nello stato della Georgia ed in particolare nelle città di Atlanta, Marietta e Grantville. Tra i protagonisti c’è Jeff Daniels che oltre ad essere un apprezzato attore grazie a film di buona fattura come Speed, The Hours, Qualcosa di travolgente, The Newsroom e American Life è anche un ottimo musicista.

