SOFIA LOREN, ULTIME NOTIZIE OGGI: USA ANCORA PAZZI PER L'ATTRICE, IL 10 FEBBRAIO SARÀ IN FLORIDA (16 GENNAIO 2017) - Agenda fitta di impegni per SoFia Loren, che il 28 marzo sarà a Mosca. Prima, però, dovrà fare un salto negli Stati Uniti: venerdì 10 febbraio l'attrice sarà al Seminole Casino Coconut Creek, in Florida. Considerata una delle leggende del periodo d'oro di Hollywood dall'American Film Institute, la diva italiana sarà protagonista di un grande evento: "An evening with Sofia Loren". L'attrice racconterà la sua infanzia nell'Italia devastata dalla guerra, ma parlerà anche della sua vita familiare e della sua carriera. Sofia Loren sarà accompagna da Bill Harris di Entertainment Tonight, che le porrà alcune domande insieme al pubblico. La vendita dei biglietti è stata lanciata mercoledì 14 dicembre da Ticketmaster e stando a quanto risulta navigando sul sito i biglietti stanno terminando, quindi se siete da quelle parti il 10 febbraio potreste fare un salto e godervi con orgoglio il racconto di Sofia Loren.

SOFIA LOREN, ULTIME NOTIZIE OGGI: IL FEELING TRA L'ATTRICE E MARCELLO MASTROIANNI (16 GENNAIO 2017) - SoFia Loren ha voluto ricordare Marcello Mastroianni a venti anni dalla sua morte: l'attrice ha recitato dodici film in quarantanni con l'amatissimo divo. «La chimica che c'era con lui non l’ho mai trovata con nessun altro. Porterò Marcello sempre nel mio cuore, lo so» ha raccontato Sofia Loren, come riportato da La Repubblica. L'affetto e la tenerezza hanno unito Sofia Loren e Marcello Mastroianni, che hanno condiviso tantissimi film insieme, compreso uno spogliarello citazione per Robert Altman, il quale disse loro di recitare anche in italiano, visto che avrebbe messo i sottotitoli, e di ripetere uno dei vecchi episodi girati insieme. Marcello Mastroianni propose allora di riproporre lo spogliarello di Ieri, oggi e domani e Sofia Loren rispose: «Io sto meglio sotto che sopra». Il divo raccontava di essersi sempre inteso a meraviglia con Sofia Loren: «Se mia madre andava al cinema e mi vedeva con altre interpreti mi telefonava preoccupata: "Marce', che hai fatto? Hai litigato con Sofia?"»

