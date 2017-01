STEFANO DE MARTINO, NEWS: SI AVVICINA LA DATA DELLA PRIMA UDIENZA PER LA SEPARAZIONE DA BELEN RODRIGUEZ (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Stefano De Martino e la sua ex, Belen Rodriguez, si sono detti addio più di un anno fa e da quel momento non è passato giorno senza che i loro fan abbiano sperato di rivederli ancora assieme. Le speranze dei tanti romantici, però, potrebbero infrangersi il prossimo 24 gennaio, data in cui il Tribunale di Milano ha fissato la prima udienza per la loro separazione. La coppia è pronta quindi a mettere la parola fine sulla loro storia e a definire in maniera precisa i dettagli del loro già doloroso addio, ma fra i numerosissimi fan in rete, qualcuno continua a sperare che, proprio con l’avvicinarsi di questa scadenza, gli ex coniugi possano ritrovare l’intesa di un tempo, un riavvicinamento che avrebbe dell’incredibile, visto che oggi la showgirl è legata sentimentalmente al pilota di Moto Gp Andrea Iannone. Tanti i flirt attribuiti anche al ballerino nel corso degli ultimi mesi, dal ritorno di fiamma con Emma Marrone, sua fidanzata storica, alla liaison con la ballerina Elena D’Amario, storie mai confermate ma che negli ultimi mesi hanno riempito le pagine del gossip. Stefano De Martino e Belen Rodriguez andranno fino in fondo mettendola parola fine sulla loro storia? Anche se i due oggi appaiono molto distanti l’uno dall'altra, c’è chi crede che in fondo la fiamma del loro amore non si sia del tutto spenta.

