THIS IS US / Anticipazioni puntata 16 gennaio 2017: il "viaggio" di Randall e l'incontro con Jack

THIS IS US, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 16 gennaio 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio della serie rivelazione This is us, in prima Tv assoluta. Sarà il nono, intitolato "La gita". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: è tutto pronto per il Ringraziamento e Randall (Sterling K. Brown) è visibilmente eccitato dall'evento. E' infatti una delle sue feste preferite, per cui entra in ogni camera da letto a svegliare tutti i familiari. Intanto, Beth (Susan Kelechi Watson) continua a cercare di mettersi in contatto con Rebecca (Mandy Moore), che evita di rispondere ai suoi messaggi e telefonate da diverse ore. Una volta arrivata a casa con Miguel (Jon Huertas), le impone di dire la verità al figlio riguardo alla sua conoscenza con William (Ron Cephas Jones), temendo che il marito vivrà il peggio nel caso in cui dovesse scoprirlo da solo. Rebecca tuttavia non intende rovinare l'atmosfera di festa di quella giornata e preferirebbe parlargliene in un secondo momento, ma Beth insiste perché lo faccia nell'immediato. Nel frattempo, Kate (Chrissy Metz) inizia a vivere non poche difficoltà con Toby (Chris Sullivan), per via della sua decisione di abbandonare la dieta. Era stata chiara fin dall'inizio con lui riguardo alla loro possibile relazione ed al fatto che non sarebbe mai potuta stare con una persona grassa. La decisione di lasciarlo la porta a parlarne con Toby prima che fantastichi troppo sulla cena del Ringraziamento con la famiglia, dandogli una vera e propria secchiata in pieno volto. Kevin (Justin Hartley) invece si trova ancora con Olivia (Janet Montgomery), che decide di invitare a trascorrere la festività con la sua famiglia. Una volta arrivata, l'attrice non dimostra tuttavia di apprezzare l'atmosfera che si è creata e le carinerie di Kevin, ma riceve una tirata d'orecchi da William. La ragazza infatti decide di tornare in città, ma William la fa riflettere sul fatto che la vita è breve e potrebbe perdere tutto. Nel passato, il Ringraziamento è il giorno preferito di Jack (Milo Ventimiglia), che travolge tutti i familiari con il suo spirito. Nel presente, Rebecca tenta invano di parlare con il figlio, che tuttavia è troppo indaffarato ad assicurarsi che tutto sia perfetto. Più tardi, Randall scopre che il padre era solito trascorrere il Ringraziamento ascoltando la musica che faceva con alcuni suoi amici, molti anni prima, e decide di raggiungere la sua vecchia casa per prendergli le audiocassette. Nascosta in un mobile trova però la lettera che Rebecca ha scritto a William quando era ancora piccolo e capisce la verità. Intanto, Kevin si appropria di diritto il ruolo di Pellegrino per far divertire le nipoti, esattamente come il padre faceva per loro molti anni prima. Nel passato, Jack e Rebecca sono costretti a trascorrere il Ringraziamento in un motel per via di una lite fra la donna ed i genitori. Jack ovviamente fa di tutto perché i ragazzi trascorrano comunque un giorno in allegria. Nel presente, Kate subisce un forte scossone quando l'aereo su cui sta viaggiando viene colpito da una turbolenza tale da farle credere di poter morire da un giorno all'altro. Arrivata a casa di Randall, annuncia quindi a tutti di aver deciso di fare l'operazione bariatrica, non sapendo che nel frattempo il fratello ha scoperto il tradimento della madre.

THIS IS US, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 16 GENNAIO 2017, EPISODIO 9 "LA GITA" - Randall è furioso con Rebecca e non intende parlarle fino a quando non avrà terminato una lista in cui ha scritto tutte le cose di cui l'ha privata con le sue bugie. Kate invece fa in modo che il fratello vada alla baita di famiglia, dove hanno trascorso l'infanzia, soprattutto dopo aver scoperto che la madre intende venderla. Tutto inizia a precipitare quando Kevin invita Olivia e due suoi amici in montagna, incontrando l'ostilità di Kate. La sorella crede infatti che il rapporto con l'attrice l'abbia modificato del tutto e che ora si stia piegando al volere altrui mascherando i propri sentimenti, senza considerare il modo in cui viene trattato. Randall invece beve per errore una bevanda dentro cui ci sono dei funghi allucinogeni, che gli permette di fare uno strano incontro con Jack. Immagina infatti il padre intento a riparare la grondaia e dopo avergli manifestato tutta la propria sofferenza, viene guidato dal genitore verso una maggiore consapevolezza di quanto sarebbe accaduto se Rebecca avesse agito diversamente.

