The Weeknd e Selena Gomez/ Una storia da copertina o vero amore tra i due? (oggi 16 gennaio 2017)

THE WEEKND E SELENA GOMEZ: UNA STORIA DA COPERTINA O E' SCOPPIATO IL GRANDE AMORE? (OGGI 16 GENNAIO 2017) - La storia d'amore tra Selena Gomez e The Weeknd comincia a destare qualche sospetto. Secondo quanto riportato da 'Toronto Life' pare ci siano una serie di elementi che destano sospetti sulla veridicità della coppia: in primis Selena Gomez e The Weeknd (il vero nome è Abel Tesfaye) sono stati immortalati in diverse foto con pose da copertina e si pensa che le guardie del corpo della famosa cantante texana abbiano deciso di non allontanare volontariamente i paparazzi per far sì che i due venissero immortalati a dovere. The Weeknd inoltre è un artista emergente che è salito alla ribalta grazie alla storia d'amore con Bella Hadid: la loro storia è terminata qualche mese fa ma nell'ultima sfilata di Victoria's Secret i due si sono lanciati sguardi per tutta la serata, anche per questo avvenimento si pensa che sia stato tutto organizzato a dovere. Infine la situazione di Selena Gomez che dopo il periodo in terapia ha bisogno di tornare sulle scene in grande stile dopo essere stata etichettata per anni come la fidanzata ed ora ex di Justin Bieber. Un nuovo amore mediatico potrebbe fare al caso suo?

© Riproduzione Riservata.