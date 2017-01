UN PASSO DAL CIELO 4 / Anticipazioni e novità nel cast: la fiction di Rai 1 tra addii, novità e tante conferme (oggi, 16 gennaio 2017)

UN PASSO DAL CIELO 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: LA FICTION TORNA TRA CONFERME E NOVITA' - Un passo dal cielo 4 tornerà domani 17 gennaio su Rai 1 dopo una pausa durata circa due anni, nella quale non si è placato l'entusiasmo per uno dei maggiori successi degli ultimi tempi della rete ammiraglia Rai (basti considerare che l'ultima puntata è riuscita a superare i sette milioni di telespettatori). La nuova stagione purtroppo sarà orfana del protagonista Pietro Thiene, interpretato da Terence Hill, che verrà sostituito da un altro volto molto amato e garanzia di certezza in termini di ascolti. Si tratterà dell'attore Daniele Liotti, già protagonista della fiction L'altra vita, che interpreterà Francesco Neri, un uomo tutto d'un pezzo, deciso a dare tutto se stesso per il bene delle altre persone. Francesco, ex soldato del reparto speciale dell'esercito, conoscerà una donna che gli sconvolgerà la vita anche se il suo passato tornerà spesso a tormentarlo. Oltre a questa indiscussa novità, ci sarà spazio anche per numerose conferme tra le quali l'attrice Rocio Munoz Morales, Francesco Salvi, Gabriele Rossi, Katia Ricciarelli e Fabio Fulco. Ci sarà inoltre una gradita novità ovvero la presenza di un cantante molto amato, soprattutto tra i più giovani, e che sicuramente porterà con sè il giusto apporto dei suoi sempre più curiosi fan. Si tratterà, come sicuramente avrete già intuito, di Fedez che presterà il volto a se stesso. Gossip e musica si intrecceranno in quella che sarà una finta storia d'amore tra il cantante e Eva: lui, come richiesto dal suo agente, potrà così pubblicizzare il suo nuovo album mentre lei acconsentirà a fingere questo nuovo amore per ottenere i fondi per il suo 'Bed and Breakfast'. E i colpi di scena non mancheranno...

