UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: Serena è pronta a perdonare Gigi Del Colle? (Oggi, puntata 16 gennaio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 16 GENNAIO 2017: SERENA PERDONA GIGI DEL COLLE? - Dopo l'interruzione del weekend, Un posto al sole torna questa sera su Rai 3 riprendendo parte dei problemi rimasti in sospeso. Archiviata momentaneamente la questione relativa all'arresto di Nunzio, che tornerà d'attualità nel corso dei prossimi giorni, sarà Roberto a dover fare i conti con una triste realtà: Marina e Filippo non si erano sbagliati chiedendogli di sottoporsi ad esami per verificare il motivo dei suoi malori. Il suo stato di salute sarà, infatti, ben più preoccupante di quanto lui stesso aveva previsto. Sarà destinato ad una lunga e pericolosa malattia? Non sarà questo l'unico pensiero nella mente di Filippo, convinto che Serena debba dare al padre un'altra possibilità. Sebbene in passato Sartori sia stato il primo a non credere nella sincerità di Gigi Del Colle, non potrà fare a meno di notare le sofferenze della moglie, consigliandole di trovare un chiarimento con il padre. Lo contatterà cercando di appianare le divergenze colui, anche a rischio di rimproverarlo per le sue bugie? Nadia continuerà a mentire, nascondendo a Renato il tradimento avvenuto qualche giorno prima con Alberto. La baby sitter di Irene cercherà di tornare alla normalità, anche se su di lei penderanno i sospetti di Ornella e Raffaele. Li riporteranno presto anche a Renato?

