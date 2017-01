UNA VITA/ Anticipazioni: Trini scopre un vaglia nella tasca di Lourdes, dove viene inviato il denaro? (Oggi, puntata 16 gennaio 2016)

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 16 GENNAIO 2017: TRINI INCASTRA LOURDES? - Dopo l'interruzione del weekend, Una vita torna oggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Sarà un episodio ancora caratterizzato dalle indagini di Trini nei confronti di Lourdes, in seguito alla scoperta che quest'ultima nasconde del denaro sottraendolo al marito dai lavori di ristrutturazione. Non sarà difficile capire dove verrà spedito quanto rubato alla famiglia Palacios: frugando nelle tasche del cappotto della rivale, Trini troverà la ricevuta di un vaglia postale dell'importo di 3000 pesetas che la madre di Maria Luisa ha inviato in Argentina ad un certo Fidencio Cabreras. Sarà dunque l'ora di riportare la notizia a Ramon o prima sarebbe il caso di scoprire chi sia questo uomo misterioso? Casilda ascolterà i rimproveri delle altre domestiche, dopo avere scoperto che ha ospitato in soffitta Martin. Cosa sarebbe accaduto, infatti, se la notizia fosse giunta anche alle orecchie dei padroni? Leonor potrà tornare a sorridere dopo avere scoperto che sarà proprio il padre, come proposto da Pablo, a pubblicare il suo romanzo 'Servire e tacere'. Non potrà mancare nuovo spazio per le indagini di Mauro relative al possibile scambio di identità tra Cayetana e Teresa. In un primo momento la maestra aveva rifiutato di parlare, ma improvvisamente cambierà idea sembrando pronta a raccontare i propri ricordi.

