UOMINI E DONNE / Anticipazioni e news: Gemma e Giorgio, i più social tra le dame ed i cavalieri (Trono Over, oggi 16 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: GEMMA E GIORGIO, SOCIAL AL PUNTO GIUSTO! (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Quando torneranno in pista dame e cavalieri del trono over di Uomini e Donne? La parte senior del programma di Maria De Filippi è senza ombra di dubbio la più amata dai fan ma online, i loro protagonisti tendono a parlare poco creando scarse dinamiche. Gemma Galgani e Giorgio Manetti però, sono i più presenti anche online ed entrambi, hanno una popolarità su Facebook davvero incredibile. Giorgio così come anche Gemma inoltre, cura personalmente anche il suo profilo ufficiale di Instagram postando spesso scatti per le fan. La Galgani però, proprio ultimamente ha deciso di chiudere la sua pagina fan di Facebook per racchiudere tutte le sue estimatrici sul suo unico profilo personale. Giorgio invece, ha due profili distinti ed uno è seguito dal suo fan club. Il Manetti inoltre, aveva deciso di intraprendere la “carriera di YouTuber”, aprendo un canale che però non ha ottenuto il successo sperato. Il canale quindi ha soltanto poche visualizzazioni così come solo alcuni brevi video di saluto. Le altre dame e cavalieri over invece, sono decisamente lontani dalle dinamiche social e, tra gli altri, qualche breve spunto lo regala ogni tanto Marco Firpo ma lui, preferisce offrire le sue divertentissime perle proprio durante il corso delle registrazioni quando deve confrontarsi proprio con l’ex Gemma. Luca Rufini era un altro protagonista senior che offriva numerosi spunti online ma, come ben sapete, l’affascinante personal trainer romano ha preferito cambiare categoria e passare al classico cercando di corteggiare e conquistare la bellissima Sonia Lorenzini, nuova tronista insieme a Manuel Vallicella e Luca Onestini. Anche Sossio Aruta regala spesso perle online ma, visti gli ultimi retroscena televisivi, il cavaliere appassionato di ballo ha perso notevoli punti simpatia. Cosa succederà a breve in trasmissione? Dame e cavalieri come potete ben vedere sono più attivi in trasmissione che sui social e quindi, non ci rimane che attendere le nuove dinamiche televisive.

