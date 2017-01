Uomini e Donne / Gossip e anticipazioni: Sonia Lorenzini ha già trovato l’anima gemella? (oggi, 16 gennaio 2017)

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE ANTICIPAZIONI E GOSSIP: SONIA HA GIÀ UN SUO PREFERITO, ECCO CHI È! (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Sonia Lorenzini è diventata ufficialmente una delle troniste del trono classico di Uomini e Donne. Dopo la delusione ricevuta da Claudio D'Angelo che ha scelto Ginevra Pisani nonostante le aspettative comuni, per Sonia si è aperta una nuova possibilità cercando di animare con la sua simpatia, la seconda stagione del programma ideato e condotto da Maria De Filippi da ben 21 edizioni. Il suo nuovo percorso ha fatto immediatamente discutere per via di due corteggiatori decisamente "sopra le righe": Alessandro Calabrese e Luca Rufini. Il primo è conosciuto ai più come ex gieffino e, come ben sapete, durante il suo percorso all'interno della Casa più spiata d'Italia, dopo il flirt con Federica Lepanto, il pugile romano ha riconquistato la sua ex fidanzata Lidia Vella. I due sono usciti dal programma più innamorati che mai e, dopo una lunga convivenza in quel di Milano, qualcosa si è irrimediabilmente rotto. Dopo aver chiuso la relazione con Lidia, Alessandro ha pensato bene di catapultarsi nella nuova esperienza televisiva cercando di conquistare il cuore di Sonia che, seppur ironica e divertente, possiede anche una buona dose di diffidenza e così, la tronista non si fida affatto. Oltre ad Alessandro Calabrese, nella corte della Lorenzini è arrivato anche Luca Rufini, direttamente dal trono over. Tra gli altri corteggiatori degni di nota però, un occhio di riguardo va ad Alessandro Schincaglia, il giovane corteggiatore che ha da poco pubblicato una dedica per Sonia: “Non importa quanto hai sofferto; ti innamorerai di nuovo. Sarà più bello di prima e farà più paura che mai”, potrebbe essere lui la scelta finale? Spulciando il suo profilo di Instagram, ritroviamo un ragazzo pulito, semplice e senza grossi scheletri nell’armadio e quindi, Sonia da sempre perfetta “stalker” di profili, non troverà nulla che potrebbe indurla a pensare che il giovane sia alla ricerca di altro se non del suo amore. Alessandro è di Torino e sfoggia un fisico davvero scolpito ecco perché, questo gli permette di fare anche il modello. Suo padre è un ex calciatore della Juventus, secondo le anticipazioni presenti sul VicoloDelleNews, pare che l'esterna tra Sonia ed Alessandro sia stata la più applaudita in studio: sarà lui la sua scelta? Teniamolo d'occhio!

