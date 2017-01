VIVI O PREFERIBILMENTE MORTI/ Su Rai Movie il film diretto da Duccio Tessari con Nino Benvenuto (16 gennaio 2017)

VIVI O PREFERIBILMENTE MORTI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 16 GENNAIO 2017: IL CAST - Lunedì 16 gennaio 2017 in seconda serata e per la precisione a partire dalle ore 23,30 va in onda su Rai Movie il film di genere western Vivi o preferibilmente morti. Si tratta di una pellicola italiana del 1969 con durata pari a circa 1 ora e 43 minuti per la regia di Duccio Tessari. Il soggetto cinematografico è stato realizzato da Ennio Flaiano che si è anche occupato della sceneggiatura in collaborazione con Giorgio Salvioni mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Gianni Ferrio. Il film è stato prodotto dalla Hesperia Films in collaborazione con la Ultra Film e nel cast sono presenti alcuni attori che andavano per la maggiore in quel periodo come Giuliano Gemma, Nino Benvenuto, Sydne Rome, Julio Penà, Antonio Casas, Cris Huerta, Brizio Montinaro, George Rigaud e Arturo Pallandino.

VIVI O PREFERIBILMENTE MORTI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 16 GENNAIO 2017: LA TRAMA - La vicenda ruota attorno a Ted Mulligan (Nino Benvenuti) e suo cugino Monty (Giuliano Gemma) i quali si ritrovano a dover affrontare la morte del nonno. Il nonno ha lasciato loro una cospicua eredità paria circa trecentomila dollari che però possono ereditare solo se rispettano un vincolo molto importante, devono vivere insieme per almeno sei mesi. Le intenzioni di Ted e Monty sono comuni, entrare in possesso dell’eredità ma sanno che affrontare quella lunga convivenza non è molto semplice. I due cugini infatti hanno dei caratteri molto differenti ed anche abitudini di vita differenti anche se la caratteristica di non avere mai un soldo ed essere dei veri e propri squattrinati li accomuna. Mossi dal desiderio di arricchirsi i due decidono di convivere, nel frattempo però iniziano tutta una serie di avventure rocambolesche. Dapprima decidono di mettere in piedi un rapimento, si tratta della figlia di un ricco banchiere, ma questi è ben contento di non vedere più la figlia, motivo per cui non darà loro il riscatto. Poi si mettono sulle tracce di un importante carico d’oro, decidono quindi di assaltarlo, ma purtroppo dello stesso carico è stato avvisata anche un’altra banda per cui l’impresa ancora una volta risulterà fallimentare in quanto proprio durante l’assalto Ted rimane gravemente colpito. Precipita quindi in acqua e il suo corpo viene trascinato via dalla corrente, il cugino Monty invece prova ad affrontare da solo la banda rivale e per fortuna la annienta. Arrivato in paese viene considerato un vero eroe per aver messo in pericolo la sua stessa vita pur di proteggere quel prezioso carico d’oro. Come ricompensa gli viene offerto di sposare una donna della quale però Monty non è innamorato. Per fortuna però ecco ricomparire il cugino Ted il quale riesce a salvarlo appena in tempo da quel matrimonio non desiderato.

VIVI O PREFERIBILMENTE MORTI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 16 GENNAIO 2017: CURIOSITA' - In questo film che rappresenta un ottimo esempio del filone del genere western all’italiana ci sono alcuni doppiatori che hanno svolto un ruolo di una certa rilevanza nella storia cinematografica italiana. Infatti, la voce del personaggio di Ted Mulligan interpretato dal pugile Nino Benvenuti è del grandissimo Oreste Lionello mentre quella del Dottore interpretato da Julio Pena è quella inconfondibile di Ferruccio Amendola. Infine, le musiche del film sono state composte da Gianni Fierro che è stato un eccezionale direttore d’orchestra, arrangiatore e compositore italiano che in carriera ha musicato incredibili successi musicali come Piccolissima serenata, Parole parole e Non gioco più.

