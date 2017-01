007 QUANTUM OF SOLACE/ Su Rai 4 il film con Daniel Craig e Olga Kurylenko

007 QUANTUM OF SOLACE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4: IL CAST (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - 007 Quantum of Solace è una spy story prodotta nel 2008: si tratta del 22esimo episodio della saga cinematografica dedicata alla figura del mitico James Bond, abilissimo agente segreto nato dalla penna di Ian Fleming. Sarà possibile seguire la sua messa in onda su Rai 4 alle ore 21:05 di martedì 17 gennaio 2017. Veniamo a parlare della regia di questo film: il protagonista ha nuovamente l'algido ed impenetrabile volto del britannico Daniel Craig, ottimo interprete che nel corso della sua carriera ha lavorato con autori di primo piano come, ad esempio, Sam Mendes, J. J. Abrams, Danny Boyle, David Fincher, Steven Spielberg, Jim Sheridan, Jon Favreau e Hugh Hudson. Al suo fianco recita la bellissima Olga Kurylenko, attrice e modella ucraina che nel corso della sua ottima carriera ha partecipato a pellicole popolari come "To the Wonder" di Terrence Malick, "The Water Diviner" di Russell Crowe e "La corrispondenza" di Giuseppe Tornatore.

007 QUANTUM OF SOLACE, IL FILM IN ONDA SU RAI 4: LA TRAMA (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Il film ha inizio in Italia, mentre James Bond (Daniel Craig) viaggia sulla sua Aston Martin in un tragitto che va dal Lago di Garda a Siena. Non è affatto solo: nel bagagliaio della sua vettura viene segregato l'agente del controspionaggio Mr. White (Jesper Christensen). Dopo aver eluso l'inseguimento di alcune spie rivali, il nostro protagonista riesce a consegnare il suo ostaggio tra le mani di M (Judi Dench), direttrice dell'MI6. La donna gli chiede di rivelargli i dettagli riguardanti la sua organizzazione, la famigerata Quantum. Così viene a sapere che Craig Mitchell (Glenn Foster), la sua guardia del corpo, fa il doppio gioco. Costui attacca M e consente al prigioniero di evadere. La corsa di Mr. Withe, però, è destinata a durare molto poco: James Bond lo insegue e lo uccide senza troppe cerimonie. Il nostro protagonista e M ritornano a Londra e cercano Mitchell per interrogarlo a riguardo della sua condotta. In questo modo scoprono che il traditore ha avuto un contatto ad Haiti con Edmund Slate (Neil Jackson), un killer inviato a uccidere Camille Montes (Olga Kurylenko) per volere del suo amante, l'imprenditore ambientalista Dominic Greene (Mathieu Amalric). Non è tutto: il nostro agente segreto scopre che Greene sta aiutando l'esiliato boliviano Medrano (Joaquin Cosío): altri non è che l'uomo che ha ucciso il padre di Camille, al tempo Primo Ministro della Bolivia. Ha rovesciato il suo governo, diventando il nuovo presidente del Paese sudamericano. Dopo aver salvato Camille dal perfido Medrano, James Bond segue Greene a Bregenz, in Austria, dove l'industriale sta assistendo alla messa in scena della Tosca di Puccini. L'agente 007 si infiltra all'opera ed individua tutti i membri del comitato esecutivo della Quantum; purtroppo per lui viene scoperto e ingaggia uno scontro a fuoco con questi perfidi criminali. Per una serie di fraintendimenti, M presuppone che James Bond sia stato ucciso e revoca tutti i passaporti e tutte le carte di credito appartenenti al nostro eroe. Bond è quindi costretto a recarsi in Italia per contattare il suo vecchio alleato René Mathis (Giancarlo Giannini). Desidera che il suo amico lo accompagni in Bolivia per chiarire la situazione...

