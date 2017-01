AGRITURISMO TENUTA CAMILLO/ Il locale protagonista su Sky Uno tra risotto e tradizione (Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, puntata 17 gennaio)

AGRITURISMO TENUTA CAMILLO, PROTAGONISTA SU SKY UNO TRA RISOTTI E TRADIZIONE (ALESSANDRO BORGHESE - 4 RISTORANTI, PUNTATA 17 GENNAIO) - L'Agriturismo Tenuta Camillo protagonista sul piccolo schermo di Sky Uno: oggi, martedì 17 gennaio 2017 andrà in onda l'ottava puntata del cooking show più famoso della tv, Alessandro Borghese - 4 ristoranti. Il programma guidato da Alessandro Borghese, famoso e simpatico cuoco internazionale, ogni settimana ha come protagonisti quattro diversi ristoratori di una stessa area geografica, che "combattono" fra di loro a suon di piatti e prelibatezze per aggiudicarsi la sfida. A votare saranno i tre ristoratori concorrenti e proprio lo chef, che avrà l'ultima parola sulla gara culinaria. Durante l'appuntamento odierno chef Borghese andrà in una zona del Nord Italia chiamata Il triangolo del riso, in quanto in essa viene prodotto il 40% del riso, che viene esportato in tutta Europa. L'Agriturismo Tenuta Camillo, uno dei locali in gara in prime time, si trova a Bascapè, un piccolo comune nella provincia di Pavia. L'agriturismo è decisamente immerso nel verde, tra prati e pioppi: è ospitato da un edificio che risale ai primi del Novecento, di particolare bellezza e raffinatezza, che ha la struttura tipica di una classica cascina lombarda a forma di quadrilatero. Il propietario, Franco Camillo Nidasio, ha ristrutturato l'intero complesso nel 1996, rendendolo un piacevole agriturismo con appartamenti e camere e soprattutto con un'ottima cucina. Il cavallo di battaglia dell'agriturismo sono proprio i risotti fatti con prodotti che arrivano direttamente dai campi e dagli orti della Tenuta Camillo o adiacenti. La sfida sarà come sempre ardua, riusciranno il Tenuta Camillo e il suo proprietario Franco a portare a casa il titolo di vincitori?

