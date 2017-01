ALESSIA MARCUZZI CONTRO STEFANO BETTARINI: ISOLA DEI FAMOSI 2017, “NON LO VOLEVO, MA…” (OGGI, 17 GENNAIO) - Alessia Marcuzzi contro Stefano Bettarini? Proprio così! Parola della conduttrice dell'Isola dei Famosi 2017, che in un'intervista esclusiva a Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, ammette di aver protestato contro la scelta della produzione di indicare l'ex calciatore e concorrente del Grande Fratello Vip come inviato della nuova edizione del reality in onda tra meno di due settimane su Canale 5. Queste le dichiarazioni rilasciate dalla Marcuzzi:"Quando Mediaset mi ha comunicato che sarebbe stato lui l’inviato non ero d’accordo, perché l’inviato è un po’ il prolungamento del conduttore sull’Isola e ci deve essere sintonia fra le due figure. Le mie riserve erano dovute al fatto che, come donna, non ho apprezzato il racconto delle sue conquiste femminili al Grande Fratello Vip. Quell’uscita ha fatto soffrire molte persone perché coinvolgeva delle famiglie ed è stato indelicato in un momento in cui si invoca più rispetto per le donne. Ci siamo incontrati, mi ha spiegato quanto fosse dispiaciuto e come non volesse rendere pubblici quei racconti, tanto che li aveva fatti senza microfono. Credo che quelle frasi non rispecchino l’idea che ha lui delle donne, è stato leggero, ma non è cattivo. Mi sembra molto motivato e ha già esperienza nei reality, sono convinta che sia adatto a questo ruolo". Tra Alessia Marcuzzi e Stefano Bettarini filerà tutto liscio o le tensioni affioreranno in diretta?

