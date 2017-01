AMICI 2017 / Ed.16 anticipazioni e news: Riccardo Marcuzzo vincerà il talent? Ecco chi è il tormentato cantautore (oggi, 17 gennaio)

AMICI 2017, ED.16 ANTICIPAZIONI E NEWS: RICCARDO MARCUZZO, TORMENTATO QUANTO AMATO (OGGI, 17 GENNAIO) – Ieri, lunedì 16 gennaio doveva andare in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, la striscia quotidiana di Amici 2017, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi da ben 16 fortunatissime edizioni. La breve striscia della durata di circa dieci minuti, doveva essere trasmessa dalle 16.10 (subito dopo una nuova puntata di Uomini e Donne), e proseguire regolarmente anche durante il corso di queste settimane ma, almeno ieri, non è stata trasmessa: partirà ufficialmente da oggi? Come sempre però, il daytime in versione “full”, proseguirà anche su Real Time (canale 31), ogni giorno dal lunedì al venerdì a partire dalle 13.50 e condotto da Marcello Sacchetta e Stefano De Martino, attuali ballerini professionisti della trasmissione al sabato pomeriggio. In questo periodo, la scuola di Amici è stata "vittima" di numerose polemiche in quanto, i fan della trasmissione, pensano che questa nuova edizione non sia stata curata come le precedenti. La "colpa" è da attribuire alle registrazioni, troppo indietro rispetto alla vita della scuola. Ultimamente però, le puntate subiranno un "ritardo" di una sola settimana e quindi, probabilmente si sta recuperando il tempo perduto. Come ben sapete, Maria De Filippi sta preparando la conduzione di Sanremo 2017 e quindi, ha bisogno di gestire il suo tempo nel migliore dei modi, registrazioni comprese. Le ultime puntate, hanno sicuramente evidenziato l'estremo potenziale di Riccardo Marcuzzo, uno degli allievi più amati di questa nuova edizione del talent musicale. Riccardo però, sembra possedere anche un temperamento estremamente vivace ecco perché, dopo alcuni richiami, è stato anche sospeso per tre giorni senza potete registrare il nuovo inedito. Da Amici di Maria sono usciti numerosi talenti, da Alessandra Amoroso, ad Emma Marrone, Valerio Scanu, Annalisa ed Elodie e, senza ombra di dubbio Riccardo Marcuzzo presto potrà essere inserito nella lista dei più talentuosi. Il giovane cantautore milanese infatti, in termini di vendite è quello che sta riscuotendo più successo seguito dalla talentuosa Federica Carta. Ma chi è Riccardo? Marcuzzo è nato a Segrate nel 1993 e scrive canzoni dall'età di sette anni. A 17 invece, ha incominciato a prendere lezioni di musica. Vincerà lui il talent show? Ci sono buonissime possibilità che ciò possa accadere.

