ANTICIPAZIONI SOAP / Beautiful, Una Vita, Il Segreto puntate italiane: Ridge confessa la verità su Douglas

BEAUTIFUL, UNA VITA, IL SEGRETO: ANTICIPAZIONI SOAP (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Sono tantissimi i colpi di scena che vedremo delle prossime puntate italiane delle soap opera di maggior successo del palinsesto televisivo italiano. Amori e tanti intrighi terranno banco in Beautiful, Una Vita e Il Segreto e non mancheranno le emozioni per il pubblico di Canale 5. Le tre serie sono seguitissimi dai telespettatori e ogni giorno intrattengono davanti alla tv circa 3 milioni di telespettatori, risultando i programmi di maggior successo nel daytime televisivo. Oggi vogliamo darvi le news in merito a delle rivelazioni che avranno luogo nel corso delle prossime puntate. A cominciare da Beautiful, grosso spazio verrà dato a Ridge Forrester, il personaggio storico prima interpretato da Ronn Moss e ora dall'attore Thorsten Kaye. Nelle puntate scorse, l'uomo ha, di fatto, messo fine al suo matrimonio con Caroline, avendo capito di non poter privare il piccolo Douglas del suo vero padre e, sopratutto, della possibilità per Caroline di costruire una famiglia con Thomas. Ebbene, Ridge deciderà di affrontare la scomoda verità e nei prossimi episodi lo vedremo fare una scelta clamorosa. Le anticipazioni di Beautiful ci dicono che l'uomo convoca Eric, Steffy e Rick alla Forrester per confessare loro di aver taciuto riguardo la vera paternità di Douglas.Parla loro della notte d'amore tra Thomas e Caroline e di come il figlio sia stato vicino alla (ex) moglie in un momento molto complicato per lei. Ovviamente, tutti restano sconvolti dalla rivelazione di Ridge e lo accusano di non essere stato del tutto onesto. Eric è particolarmente turbato da ciò, così come Steffy mentre Rick crede che con questa mossa il fratellastro sia stato definitivamente smascherato. Anche a Una Vita sarà il tempo di clamorose rivelazioni e spetta a Mauro dire qualcosa di clamoroso a Teresa. La dolce meaestra di Acacias 38 viene a sapere qualcosa che riguarda il suo burrascoso e misterioso passato. Di cosa si tratterà? A Il Segreto, grosso spazio sarà dato al clan dei Santacruz, sempre più centrali nelle puntate della soap. L'intera famiglia è perseguitata dal diabolico Eliseo e Lucas non riesce più a sopportare le sue intromissioni nella vita di Sol. Così, Severo e Carmelo decidono di parlare apertamente con il dottor Moliner per dirgli la verità sul piano contro l'uomo.

