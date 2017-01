AVANTI UN ALTRO/ Pietro non vince il montepremi: chi giocherà oggi, 17 gennaio 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, martedì 17 gennaio 2017) - A grande richiesta del pubblico delle reti dell'emittente privata Mediaset, l'altro giorno sono riprese le puntate del game show Avanti un altro, che negli anni scorsi ha letteralmente spopolato per la sua splendida formula e per i siparietti comici che si verificavano nel corso della puntata. Gran parte del merito va all'esilarante conduttore romano Paolo Bonolis, divenuto ormai una figura di spicco del programma. Prima di vedere chi giocherà oggi, martedì 17 gennaio 2017, vediamo il riassunto della puntata di ieri. Come era solito fare, Bonolis ha reso ancor più divertente la puntata, mettendo a disposizione dei concorrenti un gesto porta fortuna. Infatti il presentatore afferma che, sfiorandogli le natiche con le dita, i giocatori di Avanti un Altro riusciranno a pescare il giusto pidigozzo, le piccole pergamene che servono per racimolare il montepremi per il gioco finale. A laurearsi campione è stato il simpatico Pietro e il concorrente ha raggiunto il gioco finale con la cifra astronomica di 400mila euro. Il gioco finale consiste nel dare consecutivamente 21 risposte sbagliate ad altrettante domande in 150 secondi. Ad ogni errore si riparte dall'inizio. Esauritosi questo tempo il cronometro passa a 100 secondi e i soldi da vincere scendono a 100mila. Con lo scorrere dei secondi si abbassa anche il montepremi. Da 50mila euro in poi è possibile congelare il montepremi e rispondere alle domande a cronometro fermo. In caso di errore però, si perde in maniera definitiva la possibilità di vincere il montepremi raggiunto. Pietro ha cominciato benissimo la propria gara rispondendo bene a sette domande consecutive, prima di confondersi e dare la risposta giusta alla domanda sulla regione degli stati Uniti dove si svolge il film Shining. La sua corsa è ripresa dall'inizio, ma Pietro ha dimostrato di aver un buon ritmo e di riuscire a ricordarsi tutte le risposte errate che aveva dato in precedenza. Il concorrente ha sbagliato nuovamente sulla domanda sul primo dei Vangeli, rispondendo che è quello di Matteo. Avendo dato la risposta giusta è ripartito dall'inizio e il tempo si è esaurito. Il montepremi dunque è sceso a 100mila euro e col passare dei secondi si assottigliava sempre più. Un altro errore pesante è arrivato sulla domanda seguente: quale cantante fra Claudio Baglioni ed Eros Ramazzotti ha preso parte ad un film di Federico Fellini? Pietro ha dato la risposta giusta, vale a dire Eros Ramazzotti, e ha dovuto riprendere la propria scalata dall'inizio. Il cronometro è sceso sotto i 50 secondi, ma Pietro ha scelto di non congelare il montepremi, visto che gli mancavano ancora quattro domande. Proseguendo gli è capitata una domanda sul quadro di Leonardo da Vinci, conosciuto come Gioconda o Monna Lisa. Egli ha affermato che è un quadro su tavola, dando perciò la risposta corretta. A quel punto mancavano 22 secondi e Pietro ha deciso di congelare il montepremi a 22mila euro. La sua scalata è arrivata ancora una volta a questa domanda, ma il concorrente ha risposto nuovamente in maniera corretta, perdendo così la possibilità di portarsi a casa la cifra raggiunta.

