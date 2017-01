Agorà - Duemiladiciassette/ Anticipazioni puntata 17 gennaio 2017: Divisi a metà, l’Italia tra lavoro, paure e disuguaglianze

Agorà - Duemiladiciassette, anticipazioni puntata 17 gennaio 2017: Divisi a metà - Gerardo Greco torna in scena sul piccolo schermo di Rai 3 stasera, martedì 17 gennaio 2017, con un nuovo appuntamento insieme ad Agorà - Duemiladiciassette, il programma di approfondimento giornalistico che guida sulla terze rete nazionale. L’appuntamento, che prenderà il via a partire dalle 21.15 circa (il posto un tempo occupato dal talk show Politics - Tutto è politica di Semprini), si intitola “Divisi a metà”, e nel video promo condito sulla pagina Twitter ufficiale il presentatore lo annuncia mettendo in risalto una serie di termini e aggettivi opposti, come ‘posto fisso’ e ‘voucher’, ma anche ‘migranti’ e ‘barricate’ o ‘casa’ e ‘container’. Si partirà da un dato fornito dall’ultimo rapporto di Oxfam: nel nostro Paese bastano solamente sette miliardari per eguagliare quanto possiedono circa il 30% dei cittadini più poveri d’Italia. In studio non mancheranno documenti e reportage esclusivi, così come ospiti pronti a mettere in campo le loro conoscenze per fare luce su alcuni dei temi più scottanti e di rilievo dell’ultimo periodo: durante il secondo speciale di Agorà - Duemiladiciassette si cercherà di rendere uno spaccato dell’Italia discutendo di lavoro, soldi e disuguaglianze presenti sul territorio. Clicca qui per vedere il video direttamente dalla pagina Twitter ufficiale del programma.

