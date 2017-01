Ancora tu! / Il film con Kristen Bell e Jamie Lee Curtis in onda su Canale Nove. La trama e il cast (Oggi, 17 gennaio)

ANCORA TU!, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE: IL CAST (OGGI, 17 GENNAIO 2017) – Il palinsesto di Canale Nove prevede per la prima serata la messa in onda del film Ancora tu! dal titolo originale You Again. Una produzione americana del 2010 diretta dal regista statunitense Andy Fickman e con interpreti molto famosi come Kristen Bell, Jamie Lee Curtis, Sigourney Weaver, Betty White e Odette Yustman. Il film ha una durata complessiva di 105 minuti.

ANCORA TU!, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE: LA TRAMA (OGGI, 17 GENNAIO 2017) – Marni Olivia Olsen (Kristen Bell) è impiegata nel ramo delle pubbliche relazioni. Da anni ha lasciato il suo paese ma, in occasione del matrimonio del fratello Will (James Wolk), ci torna per partecipare all'evento. Marni non conosce la futura moglie di Will e non vede l'ora di incontrarla. Quando scopre che si tratta di Joanna (Odette Yustman), è molto sorpresa e contrariata. Joanna le ricorda un periodo brutto del suo passato, quando a scuola veniva preso in giro da tutti, specialmente da Joanna e dalle ragazze del suo gruppo. Da adolescente Marni era una ragazzina insicura e impacciata, completamente diversa dalla donna sicura di sé che è poi diventata. La giovane donna dunque decide di vendicarsi della sua futura cognata e farà di tutto per metterla in cattiva luce agli occhi di tutti e per sabotare il matrimonio. Anche Gail (Jamie Lee Curtis), la madre dello sposo si troverà dinanzi ad una spiacevole sorpresa: la zia della sua futura nuora è Ramona (Sigourney Weaver), ovvero la sua principale rivale in amore di quando, da ragazze, frequentavano il liceo. Considerato che Mark Olsen (Victor Joseph Garber), il padre dello sposo, prima di sposare Gail è stato fidanzato a lungo con Ramona, ritrovarsi adesso tutti insieme è alquanto imbarazzante e la situazione non è per niente facile da gestire. Marni tenta in tutti i modi di mandare a monte il matrimonio, intanto sua madre non perde occasione per scontrarsi con Ramona, sua nemica da sempre. Chi ci rimette, in questa situazione, è l'ignaro sposo che non sospetta minimamente i motivi che hanno scatenato l'antipatia tra le donne della sua famiglia, per questo non si spiega il loro atteggiamento insolito; Will è molto contrariato e amareggiato, inoltre si sente ferito e poco considerato da Ramona e da sua madre. Per amore del giovane le due donne sotterrano l'ascia di guerra e addirittura cercano di dimenticare il passato e di diventare amiche, cancellando finalmente tutto l'astio e il rancore che le aveva sempre divise.

