Arrow, The Flash, Supergirl / Tornano stasera su Italia 1. Anticipazioni e curiosità 24 Gennaio 2017, cosa succederà ai nostri eroi?

Arrow 4, The Flash 3, Supergirl 2: Gennaio è entrato nel vivo e così le tre serie televisive dedicate ai nostri supereroi preferiti: Arrow, The Flash e Supergirl. Cosa accadrà ai mitici eroi targati Dc nelle prossime puntate? La prossima puntata di Arrow si chiama Penitenza, e Oliver se la dovrà vedere ancora con il super cattivo di questa nuova quinta stagione: il pericoloso criminale Tobias Church. Non sarà un periodo facile questo per Oliver che, proprio mentre si trova a dover combattere forse con il criminale peggiore incontrato fino a ora, si trova a dover fare i conti con un team lacerato al proprio interno. I vigilanti che adesso combattono con lui, Wild Dog, Mr. Terrific, Artemis e Ragman sono infatti totalmente fuori controllo e non rispettano le sue direttive, tanto che non riescono nemmeno a catturare un sicario di Tobias Church. Come se non bastasse Felicity, l'hacker del team Arrow, è furiosa con Oliver: la ragazza non sopporta che l'eroe aiuti Lyla a far evadere Diggle di prigione. Pensate che The Flash se la passi meglio di Arrow? Vi sbagliate di grosso. Il titolo della puntata è infatti I nuovi nemici, e vedrà Barry non solo avere dei problemi amorosi con Iris, ma affrontare una situazione molto pericolosa. Cisco e Caytlin chiedono a Harry di rimanere sulla Terra e aiutarli: per esaudire il loro desiderio, Harry chiede aiuto al Multiverso aspettando che qualche Wells risponda - e soprattutto risolva - i suoi problemi. Ma chi ha arriva non ha proprio delle buone intenzioni... Tensione anche tra gli abitanti del pianeta di Supergirl che, oltre a dover affrontare le diffidenze degli abitanti della Terra, scopriranno che non potranno fidarsi molto nemmeno tra di loro. M'gann ha infatti una vita segreta che nasconde a tutti quelli che la conoscono e che presto userà per tradire la fiducia dei suoi amici. Supergirl proverà a intervenire ma, purtroppo, neanche la ragazza con i superpoteri questa volta riuscirà a spuntarla. I prossimi episodi di Arrow, The Flash e Supergirl andranno in onda in chiaro su Mediaset il prossimo 24 gennaio e la battaglia per il bene non è mai stata così complicata.

