BEAUTIFUL / Anticipazioni americane: Katie finirà per scatenare la gelosia di Quinn

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE 17 GENNAIO: ERIC RIMPROVERATO DA KATIE - Mentre nelle puntate italiane di Beautiful Katie sarà distrutta dopo avere appreso di essere stata tradita da Brooke e Bill, molte cose cambieranno in quelle americane dove la Logan sarà una donna forte e indipendente. Sfruttando il suo divorzio milionario, acquisterà una villa non lontano dalla casa di Eric, facendo visita in varie occasioni all'ex cognato. Il fatto finirà per scatenare la gelosia di Quinn anche se negli ultimi tempi la Fuller sarà meno attenta a questa amicizia del marito, avendo lei per prima un altro uomo nella sua vita (si tratterà di Ridge, deciso a dimostrare l'infedeltà della matrigna). Proprio nella puntata americana di Beautiful di oggi Katie farà visita a Eric non rinunciando ad esprimere il suo punto di vista negativo in merito alle sue intromissioni nella vita di Steffy e Liam. L'ex signora Spencer si dirà favorevole a questa coppia, affermando che avranno il diritto di essere finalmente felici: il patriarca Forrester ascolterà tali consigli?

