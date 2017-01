BRAD PITT E KATE HUDSON / La nuova coppia fa impazzire Hollywood: Angelina Jolie è già un lontano ricordo? (oggi, 17 gennaio 2017)

BRAD PITT E KATE HUDSON, LA NUOVA COPPIA FA IMPAZZIRE HOLLYWOOD: ANGELINA JOLIE ORMAI E' UN LONTANO RICORDO (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - La notizia arriva dai media australiani che sottolineano come Brad Pitt sia nuovamente innamorato dopo la fine della storia e del matrimonio con Angelina Jolie. Pare infatti che l'attore nativo di Shawnee si stia frequentando con l'attrice Kate Hudson di sedici anni più giovane. Kate Hudson viene dalla rottura con Matt Bellamy e, come riporta TgCom24, pare sia stata proprio lei a cercare le attenzioni di BradPitt. I due infatti avrebbero partecipato entrambi alla festa dopo la cerimonia dei recenti Golden Globe anche se non sono stati fotografati insieme. Le indiscrezioni riportano come i due però si siano allontanati insieme dalla festa, anche se non ci sono le prove di questa ipotetica teoria. Sempre il portale di Mediaset sottolinea come in passato la stessa Kate Hudson aveva sottolineato che il suo sogno era quello di avere un uomo al suo fianco proprio come Brad Pitt. Sogno realizzato? Staremo a vedere quando arriveranno notizie ufficiali.

BRAD PITT E KATE HUDSON, LA NUOVA COPPIA FA IMPAZZIRE HOLLYWOOD: LE CARRIERE DEI DUE (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - La possibile storia tra Brad Pitt e Kate Hudson sta spopolando su internet e sta facendo il giro del mondo dopo che è stata lanciata dai media australiani. Andiamo però a vedere le carriere di questi due prestigiosi attori. Brad Pitt è nato a Shawnee il 18 dicembre del 1963. L'attore ha debuttato al cinema come attore nel film di Roger Donaldson del 1987 con ''Senza via di scampo''. Il vero successo arriva però quando il mondo si accorge del suo fisico strepitoso nel 1991 quando recita in ''Thelma & Louise'' di Ridley Scott. Dimostra poi di essere un grande attore tre anni più tardi quando veste i panni di un vampiro in ''Intervista col vampiro'' di Neil Jordan. In carriera ha recitato in tantissimi film importanti e con registi di grande spessore come David Fincher, Terry Gilliam, Jean Jacques Annaud, Guy Ritchie, Gore Verbinski e molti altri. Negli ultimi anni ha iniziato a recitare in film più autoriali come ''The Tree of Life'' di Terrence Malick del 2011. Kate Hudson invece è nata a Los Angeles il 19 aprile del 1979 figlia di un'altra splendida attrice e cioè Goldie Hawn. Il suodebutto al cinema arriva nel 1998 con Desert Blue di Morgan J. Freeman. Il successo arriva con Nine di Rob Marshall dieci anni più tardi. Di recente è stata tra i protagonisti di Deepwater di Peter Berg.

