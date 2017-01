BELEN RODRIGUEZ, ADDIO STEFANO DE MARTINO: IL SUO FUTURO È CON ANDREA IANNONE (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - I fan della coppia Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno tanto sperato in un loro riavvicinamento - soprattutto per il figlio Santiago - ma a quanto pare è giunta l'ora che si mettano l'anima in pace visto che la showgirl argentina è sempre più innamorata di Andrea Iannone, il pilota di MotoGp che le ha rubato il cuore. Belen, dopo una piccola pausa della loro relazione dai social, ha iniziato a pubblicare a più riprese gli scatti del suo fidanzato costellati di cuori e dediche amorose: insomma, è chiaro che la coppia è più felice che mai e, vista la loro contentezza, non hanno timore di mostrare i loro sentimenti al mondo intero. Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono così innamorati che sembra stiano cercando anche casa insieme: chissà se con l'anno nuovo arriverà anche un fratellino per il piccolo Santiago? La showgirl ha detto che prima o poi vorrebbe un altro bambino e chissà se Andrea Iannone sia l'uomo giusto per lei.

BELEN RODRIGUEZ, LE FOTO CON ANDREA IANNONE SONO UNA FRECCIATINA A STEFANO DE MARTINO? (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - È stato impossibile non notare come, dopo un periodo in cui si sono quasi ignorati, Belen Rodriguez abbia iniziato a pubblicare le sue foto con Andrea Iannone subito dopo che è stata vista con Stefano De Martino. La showgirl argentina ha cominciato a mostrare pubblicamente il loro amore subito dopo che hanno smesso di seguirsi sui social network con l'ex marito e sono in molti a pensare che tutto questo non sia una semplice coincidenza ma un chiaro messaggio per Stefano De Martino: Belen vuole così fargli vedere che ha cambiato vita e non ha la minima intenzione di tornare con lui? Stefano non si è mai più pronunciato sull'ex moglie e si è chiuso in un silenzio stampa, anche se sembra stia soffrendo molto. Mentre Belen Rodriguez ha cominciato una nuova vita accanto ad Andrea Iannone, col quale sembra molto felice. Tanto da volerlo dimostrare a tutti quanti, anche al suo ex marito.

