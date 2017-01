CHE DIO CI AIUTI 4/ Anticipazioni e news: tutti pazzi per Gabriele? Cristiano Caccamo su un altro set, foto (oggi, 17 gennaio 2017)

CHE DIO CI AIUTI 4, ANTICIPAZIONI E NEWS: TUTTI PAZZI PER GABRIELE? CRISTIANO CACCAMO SU UN ALTO SET, FOTO (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Gabriele Mattei sta pian piano conquistando il pubblico femminile di Che Dio ci aiuti 4: la fiction formata Lux Vide tornerà in scena con la quarta puntata la prossima domenica, e le anticipazioni rivelano che il nuovo ‘dottorino tanto carino’ continuerà ad attirare l’attenzione di Monica e di Valentina. Probabilmente assisteremo a qualche attrito, dove certo non mancheranno anche le reazioni dell’avvocato del convento di Fabriano, Nico. Nei panni di Gabriele c’è il giovane attore Cristiano Caccamo, molto amato dai telespettatori anche nel ruolo di Quinto all’interno de Il paradiso delle signore. L’altro giorno, per dare appuntamento in prime time, Caccamo ha postato uno scatto - con tanto di commento spiritoso - sulla propria pagina Instagram (clicca qui per vederlo); ma un’altra immagine ha attirato l’attenzione dei followers. Cristiano Caccamo, infatti, ha pubblicato una fotografia direttamente dal set de Il paradiso delle signore 2, a fianco al collega che interpreta i panni di capo magazziniere. “Quinto spiega al capo la tecnologia… #paradisodellesignore” sono le parole che accompagnano l’immagine: i telespettatori, dunque, oltre a trovarlo nei panni di Gabriele, lo rivedremo molto presto sul piccolo schermo di Rai 1 in tutt’altra veste….

© Riproduzione Riservata.