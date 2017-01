CRISTINA PARODI CONTRO BARBARA D’URSO / La Vita in diretta batte Pomeriggio Cinque: abbiamo deciso di anticipare l'orario (oggi 17 gennaio 2017)

CRISTINA PARODI CONTRO BARBARA D'URSO: LA CONDUTTRICE DE LA VITA IN DIRETTA RISPONDE A FIORELLO SULLA TV DEL DOLORE (OGGI 17 GENNAIO 2017) - Cristina Parodi si scaglia contro Barbara d'Urso nella lotta per gli ascolti dei programmi 'La vita in diretta e ' Pomeriggio cinque'. Nell'intervista rilasciata questa mattina a Libero, la nota giornalista non ha soltanto parlato del suo programma in concomitanza con quello di Mediaset, ma ha deciso di rispondere alle parole di Fiorello che in questo periodo ha dichiarato di smetterla con la tv del dolore: "La cronaca può essere utile per riaprire casi ormai chiusi, aiutare famigliari ad offrire loro un interlocutore. Possiamo farci sentire dalle istituzioni e trovare delle soluzioni. In scaletta oltre ai gialli abbiamo anche storie sociali" questa la risposta della Parodi a Fiorello, per far capire quanto sia indispensabile parlare di determinate situazioni in televisione. "Alcuni giorni fa abbiamo vinto contro Pomeriggio Cinque, ci siamo riusciti partendo prima e togliere il pubblico da 'Il segreto' che lascia alla D'Urso ascolti importanti. Abbiamo un linguaggio da Rai 1, non bisogna copiarci a vicenda" conclude Cristina Parodi.

CRISTINA PARODI CONTRO BARBARA D'URSO: LA CONDUTTRICE DE LA VITA IN DIRETTA ENTUSIASTA DEGLI ASCOLTI (OGGI 17 GENNAIO 2017) - Una guerra di ascolti quella tra Barbara d'Urso e Cristina Parodi, rispettivamente conduttrici di 'Pomeriggio Cinque' e 'La Vita in diretta'. Questa mattina Cristina Parodi ha rilasciato un'intervista a 'Libero' lanciando delle frecciatine nei confronti della sua rivale del pomeriggio, per quanto riguarda i dati auditel. La conduttrice de La Vita in diretta ha elogiato gli ascolti della sua trasmissione che conduce da tre anni insieme a Marco Liorni, sottolineando che in questa settimana ha battuto gli ascolti di Pomeriggio Cinque della d'Urso nonostante quest'ultima continua a scrivere sui social di essere uno dei programmi più visti nel corso della giornata. Cristina Parodi si è quindi vantata degli ascolti della sua trasmissione, una sorta di frecciatina nei confronti della d'Urso considerando che qualche settimana fa le due erano presenti insieme ad una festa mondana e non sembrava ci fossero dei problemi.

