Chiara Ferragni incinta? / Lo scherzo di Fedez sui social alla mamma della fashion blogger (oggi 17 gennaio 2017)

CHIARA FERRAGNI INCINTA? FEDEZ FA UNO SCHERZO ALLA MADRE DELLA FASHION BLOGGER SUI SOCIAL (OGGI 17 GENNAIO 2017) - Uno scherzo davvero esilarante quello di Fedez alla madre di Chiara Ferragni. Tutto è iniziato da un video su Instagram Stories dove il noto rapper faceva credere alla madre della Ferragni che la figlia aspettasse un bambino. Questo video verrà successivamente postato da Fedez su Youtube visto che su Instagram Stories le clip si cancellano dopo ventiquattro ore. La mamma di Chiara Ferragni aveva preso bene la notizia della figlia incinta, poi ha scoperto la verità dalla coppia che ha deciso di non continuare a mentire sull'eventuale gravidanza della Ferragni. Successivamente la coppia si è recata a cena con Fabio Rovazzi prenotando a nome “cicciogamer” e si sono collegati durante la cena con la fidanzata del cantante, Karina, per non farlo sentire solo. Rovazzi è stato a Los Angeles con la Ferragni e Fedez, forse si sentiva un po' di troppo quindi la coppia ha deciso di aggiungere un posto a tavola con una videochiamata su FaceTime.

