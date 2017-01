DANIELE LOTTI / Chi è Francesco Neri, il nuovo capo della Forestale di San Candido (Un passo dal cielo 4)

DANIELE LIOTTI, CHI È L’ATTORE CHE INTERPRETA FRANCESCO NERI NUOVO CAPO DELLA FORESTALE DI SAN CANDIDO (UN PASSO DAL CIELO 4, 17 GENNAIO) – Questa sera, martedì 17 gennaio 2017 va in onda la prima puntata della fiction di Rai 1 Un passo dal cielo 4. Una nuova edizione del fortunato format televisivo che propone agli affezionati telespettatori tantissime novità tra cui quella più chiacchierata è rappresentata dall’arrivo nel cast dell’attore Daniele Liotti che di fatto prende il posto dell’amatissimo Terence Hill. Un avvicendamento che quindi comporta l’addio dalla comunità di San Candido da parte di Pietro Thiene, capo della Forestale locale, al cui posto arriva Francesco Neri che per l’appunto è interpretato da Daniele Liotti. Al proprio fianco ci saranno sempre il vice Felicino Scotton (Francesco Salvi) in arte Roccia ed il vice questore aggiunto di origini napoletane Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) con l’inseparabile Huber (Ginmarco Pozzoli) al seguito. C’è dunque tanta attesa per capire se il personaggio interpretato da Liotti saprà sostituire nel cuore degli appassionati della fiction Pietro. Nell’attesa di scoprirlo ricordiamo velocemente i momenti più importanti della carriera di Daniele Liotti.

DANIELE LIOTTI, LA CARRIERA DELL'ATTORE – Daniele Liotti è nato a Roma nel 1971. Dopo aver avuto un passato non fortunato nel mondo del calcio, Liotti si avvicina allo spettacolo esordendo nell’anno 1995 nella miniserie televisiva Non parlo più. Tuttavia aveva già avuto modo di avere una piccola esperienza di recitazione nell’ambito della pellicola Un vampiro a Miami diretta da Fabrizio De Angelis. Con il passare degli anni Liotti riesce a farsi largo grazie ad un innato talento e le partecipazioni a mini serie e fiction si moltiplicano. Nel 1997 è nel cast della pellicola Finalmente soli di Umberto Marino, nel 2001 in Giovanna La pazza di Vicente Arada, mentre nel 2001 è nel cast del film Streghe verso Nord diretto da Giovani Veronesi. Tra le pellicole più importanti della propria carriera spicca Tutta colpa di Freud uscito nel 2014 per la regia di Paolo Genovese. Tra le fiction in cui ha recitato ricordiamo Don Gnocchi – L’angelo dei bimbi di Cinzia Th Torrini, Il Bell’Antonio di Maurizio Zaccaro, L’inchiesta per la regia di Giulio Base, Il capo dei capi e Squadra mobile.

