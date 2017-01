DRAGON BALL SUPER/ Anticipazioni puntata 17 gennaio 2016 e riassunto: Goku e Vegeta fanno ritorno?

DRAGON BALL SUPER, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17 GENNAIO 2017 - Oggi, martedì 17 gennaio andrà in onda su Italia 1 una nuova puntata di Dragon Ball Super, il cartone animato giapponese con protagonista Goku. Nell'ultimo episodio della scorsa settimana avevamo visto l'arrivo di Freezer sulla Terra ed i primi scontri tra il suo esercito di mille uomini ed i terrestri, con Gohan a capitanare il gruppo composto, tra gli altri, da Crilin e Junior, oltre al maestro delle Tartarughe. Immancabili i fagioli di Balzar, che Freezer già conosceva. Le anticipazioni che riguarda l'appuntamento odierano partono proprio dalla morte di Junior: l'amico di Goku è morto salvando la vita di suo figlio durante lo socntro contro Freezer. Gohan sceglierà allora di portare la sua aura a livello di Super Saiyan in modo che Goku possa percepirla e che torni in campo al fianco di Vegata contro questa terrivile minaccia.

DRAGON BALL SUPER, DOVE SIAMO RIMASTI (17 gennaio 2017) - Nel corso della puntata di lunedì 16 gennaio di Dragon Ball Super, abbiamo visto lo sdoppiamento di Giniu, tornato ad avere un corpo assolutamente invincibile, quello del guerriero Tagoma, colui il quale aveva impressionato nei suoi primi minuti di combattimento contro Gohan e Junior, tanto che appariva quasi impossibile che i terrestri riuscissero ad avere la meglio sul guerriero che aveva combattuto con Freezer negli ultimi mesi durante i suoi allenamenti. Dopo lo sdoppiamento, con Tagoma che si è trasformato in un simpatico rospo, Giniu ha mostrato tutta la sua felicità, facendo capire a Freezer di essere lui, il capitano dell'invincibile squadra, la stessa che era stata inviata sul pianeta Namecc per recuperare le sfere del drago. Giniu, come ricorderete, aveva avuto in sorte anche il corpo di Goku, salvo poi trasformarsi in rospo grazie al lancio millimetrico dello stesso Goku durante un nuovo sdoppiamento perpetrato dal falso Goku. Freezer ammira compiaciuto i progressi compiuti dal corpo di Tagoma grazie all'innato spirito combattivo di Giniu, che ben presto si rivela avversario impossibile per tutti i presenti, da Junior a Crilin. Gohan, a questo punto, si vede costretto ad utilizzare tutta la sua forza, trasformandosi in Super Sayan. Una trasformazione che incute timore in Freezer, che ricorda quanto accaduto in passato sul pianeta Namecc, quando ormai sicuro della vittoria dovette affrontare il padre di Gohan, accecato dalla rabbia per la morte del suo migliore amico, Crilin. Gohan emana una potenza distruttiva tale da poter spaventare chiunque. Giniu, dopo una manciata di colpi, si rende da subito conto di non poter fare nulla contro il figlio di Goku, dopo la sua trasformazione in Super Sayan di primo livello. Giniu non riesce a ribattere ad alcuna azione di Gohan. Quest'ultimo è però consapevole di non poter resistere a lungo in tale stato, poiché lo sforzo richiesto dalla trasformazione del Super Sayan è troppo grande per chi, come lui, non si è allenato per tutti questi anni. Entra dunque in gioco Freezer, che scende sul campo da battaglia pronto a mostrare a tutti di essere il migliore. In pochissimi secondi Gohan è subito in difficoltà. Il problema, per i terrestri, è che Freezer sta combattendo da seduto e sopratutto con l'ausilio di una sola mano, anzi un solo dito. La scena ricorda molto da vicino quanto accaduto sul pianeta Nameec anni prima al povero Junior. Gohan, via via, perde potenza. La sua aurea ritorna ad essere quella di un normale Sayan. A questo punto Freezer è sul punto di scaricare contro il figlio di Goku il colpo letale, ma a salvare Gohan ci pensa Junior, il suo più grande amico, decidendo così di sacrificare la sua stessa vita pur di continuare a far vivere Gohan. Intanto Goku e Vegeta proseguono i loro allenamenti in una sorta di stanza dello spirito e del tempo, dove diventeranno ancora più forti di prima.

