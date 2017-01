DiMartedì/ Ospiti e anticipazioni: Virginia Raggi e Antonio Catricalà in studio (puntata oggi, 17 gennaio 2017)

DiMartedì, ospiti e anticipazioni puntata 17 gennaio 2017: Antonio Catricalà e Virginia Raggi - Giovanni Floris, dopo la partecipazione in qualità di ospite a Che tempo che fa la scorsa domenica, è pronto a tornare alla guida del talk show di La7 DiMartedì, che andrà in onda stasera - 17 gennaio 2017 - con una nuova puntata. L'attenzione, grazie anche agli ospiti e agli esperti presenti in studio, si concentrerà su tutti i più recenti fatti politici, da proposte a scontri, spostandosi anche sul sociale, sul mondo economico e, come spesso è accaduto in passato, anche su problemi maggiormente legati alla quotidianità. Come si può intuire leggendo sulla pagina Facebook ufficiale di DiMartedì, è molto probabile che in prime time la trasmissione torni a focalizzarsi sulla situazione di Roma, la nostra Capitale: nello studio di Floris è infatti atteso il primo cittadino del Movimento 5 Stelle, la giovanissima Virginia Raggi, che ha affrontato un periodo non semplice proprio durante le festività natalizie. Insieme al sindaco Raggi, l'account social annuncia anche la partecipazione di Antonio Catricalà, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio. La messa in onda è prevista per le 21.10: clicca qui per vedere il post di DiMartedì direttamente dalla pagina Facebook ufficiale del programma.

© Riproduzione Riservata.