FEDEZ/ Il rapper protagonista nella fiction di Rai 1: Raul Bova geloso del rapper per Rocio? (Un passo dal cielo 4, puntata 17 gennaio 2017)

FEDEZ, IL RAPPER PROTAGONISTA NELLA FICTION DI RAI 1: LA GELOSIA DI RAUL BOVA PER ROCIO? (UN PASSO DAL CIELO 4, PUNTATA 17 GENNAIO 2017) - Debutto come attore per Fedez questa sera su Rai 1 in 'Un passo dal cielo 4' dove interpreterà l'uomo di Rocio Morales, l'attuale fidanzata di Raul Bova. Secondo quanto rivelato da 'Novella 2000' pare che durante le riprese della fiction ci sia stata un po' di gelosia da parte dell'attore romano, visto le scene che la bella Rocio ha dovuto girare con il rapper, attuale fidanzato di Chiara Ferragni. In realtà Raul Bova si è presentato sul set per fare una sorpresa alla sua donna in occasione del compleanno di Rocio, non si sa se per controllare quanto stesse accadendo con Fedez o soltanto per un gesto d'amore nei confronti dell'attrice. Rocio ha confermato che non c'è assolutamente nulla con il rapper che tra l'altro sta vivendo la sua storia d'amore con la nota fashion blogger: "Sul lavoro sono professionale, Eva è Eva e Rocio è Rocio. Fedez vi stupirà" le parole dell'attrice a 'Novella 2000'.

