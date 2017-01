GOTHAM 2 / Anticipazioni puntata 17 gennaio 2017: Galavan uccide Jerome e salva Bruce!

GOTHAM 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, martedì 17 gennaio 2017, Italia 1 trasmetterà un nuovo episodio di Gotham 2, in prima Tv aper le reti in chiaro. Sarà il terzo, dal titolo "L'ultima risata". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: i Maniax inviano un duro messaggio alla cittadinanza, lanciando alcuni uomini dal tetto, dopo aver fatto indossare loro una camicia di forza. Galavan (James Frain) invece decide di mettere in atto il suo piano di ascesa per ottenre il controllo della città e rapisce il Sindaco James (Richard King). Intanto, Gordon (Ben McKenzie) riceve l'incarico di guidare la task force, mentre Theo annuncia alla propria squadra che prima toglierà ogni speranza alla popolazione, per poi comparire come eroe, riuscendo così ad ottenere l'acclamazione del pubblico. Tabitha (Jessica Lucas) ha ormai risolto ogni divergenza con Barbara (Jessica Lucas), scoprendo che hanno in comune un forte desiderio di perversione e malvagità, che riversano ovviamente su James. Nel frattempo, Bruce (David Mazouz) decide di scoprire il contenuto del pc del padre, ma Alfred (Sean Pertwee) rompe il dispositivo, preoccupato di quello che potrebbe succedere al giovane Wayne. Bruce tuttavia non digerisce la cosas e lo licenzia. I Maniax invece entrano in forte contrasto per stabilire chi è il leader, una lotta che vede impegnati speialmente Greenwood (Dustin Ybarra) e Valeska (Cameron Monaghan). Quest'ultimo dimostra di avere una particolare follia, che gli permette di ottenere di diritto il ruolo di capo dei Maniax. Più tardi, Gordon cerca di fare di tutto perché Bullock (Donal Logue) ritorni in servizio, ma l'amico si rifiuta di farlo. La stessa Scottie (Maria Thayer) fa delle pressioni perché l'ex agente non rimetta di nuovo a rischio la propria vita. Nello stesso istante, i Maniax prendono d'assalto uno scuolabus in cui stanno viaggiando delle cheerleader e minacciando di arle alle fiamme. Solo un evento fortuito scongiura il peggio, mentre la Polizia viene avvisata di intervenire. Gordon riesce a risolvere la situazione, ma Tabitha uccide l'ex detenuto che la task force è riuscita a catturare. Intanto, Bruce scopre che Alfred è in partenza e dopo un forte conflitto interiore, decide di ricucire i loro rapporti, chiedendogli di istruirlo perché sia pronto per difendere la giustizia. Il maggiordomo chiede quindi al direttore scientifico dell'azienda di famiglia di riparare il computer di Wayne. Barbara invece attira Gordon in una trappola, mentre i Maniax prendono d'assalto la Centrale ed uccidono diversi agenti, legando invece la Essen (Zabryna Guevara) ad una sedia. La situazione però precipita e la donna viene ridotta in fin di vita, morendo poi fra le braccia di Gordon.

GOTHAM 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 17 GENNAIO 2017, EPISODIO 3 "L' ULTIMA RISATA" - Bullock decide di ritornare in servizio in seguito alla strage avvenuta alla Centrale, riprendendo il suo posto al fianco di Gordon. Decidono quindi di approfondire le indagini su Valeska, individuando il padre, sospettando che possa nascondere il figlio in casa. Prevedendo la loro mossa, Jerome si presenta a casa del genitore per primo, lo uccide e lo lascia come messaggio per i due agenti. Intanto, Theo continua a mettere in atto il suo piano di salvatore di Gotham, dando luogo ad un evento a cui invita anche Bruce. Anche qui i Maniax fanno la loro incursione, ovviamente sotto le direttive di Galavan che finge di essere il giustiziere di turno. Perché il suo ruolo nella vicenda sia credibile, Galavan uccide Jerome di fronte ai cittadini. Ottiene così di essere acclamato come Sindaco, ma Gordon inizia a nutrire dei forti dubbi sul suo conto. Più tardi, la lotta fra Valeska e Galavan viene trasmessa dalle emittenti locali, ma quando le immagini si fermano sul giovane detenuto, la popolazione inizia ad entrare in delirio psicotico.

