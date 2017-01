Giulia De Lellis incinta?/ L'Isola dei Famosi salta per via della possibile gravidanza ma... (Oggi, 17 gennaio 2017)

GIULIA DE LELLIS INCINTA? SALTA LA PARTENZA PER L'ISOLA DEI FAMOSI 2017, SARA' LA GRAVIDANZA IL MOTIVO? (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Nuove voci di corridoio per Giulia De Lellis e Andrea Damente e nuova possibile gravidanza per la bella corteggiatrice di Uomini e donne. Se nei mesi scorsi il pettegolezzo era venuto a galla durante una diretta del Grande Fratello Vip a cui ha preso parte il tronista, questa volta a far scoppiare il caso è L'Isola dei Famosi 2017. Nelle scorse settimane, senza alcuna conferma ufficiale, si è parlato di una partenza della corteggiatrice per l'Honduras. In queste ore, proprio mentre la redazione e la stessa Alessia Marcuzzi, stanno annunciando i concorrenti della nuova edizione, si torna a parlare di Giulia De Lellis come mancata naufraga. Solo gossip pronto ad impazzare ad ogni minimo dettaglio o c'è qualcosa di vero a differenza di quanto è accaduto con il Grande Fratello? Al momento tutto tace e mentre il gossip impazza, non arriva alcuna conferma della partenza, o mancata partenza, nè da parte degli organizzatori del reality show di Canale 5 e nemmeno dalla diretta interessata.

GIULIA DE LELLIS INCINTA? SALTA LA PARTENZA PER L'ISOLA DEI FAMOSI 2017, SARA' LA GRAVIDANZA IL MOTIVO? (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Giulia De Lellis incinta? Ad osservare bene il suo profilo Instagram sembra proprio che la corteggiatrice sia in forma smagliante e che le voci di una gravidanza sembrano scivolarle addosso. La bella Giulia De Lellis, dolce metà di Andrea Damante, non ha ancora commentato la notizia della gravidanza e della mancata partenza per l'Isola dei Famosi ma quello che non ha smesso di fare, è andare in palestra. Alcuni parlano di una gravidanza giunta già al terzo mese ma da quanto potete vedere in questa foto pubblicata qualche ora fa sembra che non ci sia pancino sospetto a fare capolino. E' vero che le foto possono essere vecchie e che la corteggiatrice le stia pubblicando solo ora, ma fatto sta che fino a quando non ci sarà conferma concreta o un indizio reale, la gravidanza rimane solo una delle ipotesi che non hanno permesso a Giulia di partire per L'Isola dei Famosi in onda dal 30 gennaio.

© Riproduzione Riservata.