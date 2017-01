I Bastardi di Pizzofalcone/ Anticipazioni quarta puntata e news: Lojacono risolve un altro caso ed apre la strada a nuovi eventi

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA 23 GENNAIO E NEWS: Lojacono mette a segno un altro punto e lo fa nel prime time di lunedì dopo il doppio successo della scorsa settimana. I Bastardi di Pizzofalcone vincono e convincono portando a casa il 25% di share senza alcun calo fisiologico tra il primo e il secondo episodio e, siamo sicuri, nemmeno con questo terzo andato in onda ieri sera. I Bastardi di Pizzofalcone è una fiction che funziona e non solo perchè quello che va in scena è un ottimo Alessandro Gassman ma anche per via di quello che fa da contorno all'ispettore. Personaggi fumettistici e strampalati che riescono a tenere incollati gli spettaori allo schermo dall'inizio alla fine e non solo in attesa di avere la soluzione al caso orizzontale che va in onda settimana dopo settimana, ma anche per i risvolti psicologici e personali dei personaggi. Anche lunedì prossimo la fiction andrà in onda cambiando ancora tutto nella vita di Lojacono, proprio adesso che aveva deciso di reagire e andare avanti con la sua vita promettendo alla figlia di tornare nella loro città a testa alta. Riuscirà a mantenere la sua promessa? I telesperratori riusciranno ad aspettare fino a lunedì per vedere la nuova puntata?

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI E VIDEO ANTEPRIMA TERZA PUNTATA 16 GENNAIO 2017 - Nella terza puntata de I bastardi di Pizzofalcone il team dell'Ispettore Lojacono indagherà sulla morte di una bellissima cameriera, che è stata trovata senza vita in cantina, proprio nel vecchio condominio all'interno del quale viveva insieme a suo marito. All’inizio, è proprio l’uomo ad essere sospettato di omicidio, ma la squadra di Lojacono indagherà a fondo, facendo emergere altri due possibili sospettati del delitto. Inoltrandosi tra intrighi, litigi e dispute del condominio della vittima riusciranno infine a venire a capo del mistero. Nel frattempo, Marinella, la figlia dell’Ispettore Lojacono, è arrivata in città: come se la caverà il nostro protagonista con questa giovane che non vede da tanto tempo? Giuseppe Lojacono in cucina, mentre fa colazione: così si aprirà la terza puntata de I bastardi di Pizzofalcone in programma stasera su Rai 1. La sera prima il poliziotto ha trovato la figlia Marinella sulla porta di casa, e naturalmente le ha permesso di rimanere: la giovane lo raggiungerà al tavolo, e gli spiegherà come mai non è a scuola. A causa di una bigiata insieme ad un'amica, è stata sospesa per 15 giorni: ma non ha importanza, sottolinea ancora la giovane, dal momento che verrebbe bocciata comunque. Lojacono è decisamente esterrefatto, tanto da non riuscire neanche a fermare Marinella nel momento in cui, siano in spalla, deciderà di andare a fare 'un giro' per Napoli. Nel frattempo, in un palazzo della città, un giovanissimo fattorino dell'acqua si appresta a consegnarne due cartoni. Una volta arrivato alle scale, le scende fino alla cantina: steso a terra sul pavimento c'è il cadavere di una giovane donna, Teresa, probabilmente uccisa. Poco dopo, infatti, squilla il telefono del commissariato di Pizzofalcone e Lojacono si muovo per raggiungere il posto... Clicca qui per vedere la video anteprima della terza puntata de I bastardi di Pizzofalcone direttamente da RaiPlay.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Più tardi, in prime time su Rai 1, prenderà il via una nuova puntata de I bastardi di Pizzofalcone: in attesa di vedere che cosa succederà, diamo uno sguardo a come è andata lo scorso martedì. La puntata parte con l'omicidio dell'autista ex galeotto Vincenzo Ramaglia, sul posto si recano Aragona e Lojacono che interrogano due donne anziane, le sorelle Filangieri Clelia e Giacinta. Dopo ciò viene fatto il punto della squadra di Palma, mentre avviene una discussione tra Romano ed Aragona. Alessandra Di Nardo si reca a Roma dalla sua donna segreta con cui ha una relazione, intanto Lojacono ed Aragona interrogano la moglie e la figlia della vittima. Pisanelli invece parla con l'amico frate Leonardo e confessa il suo parlare con la moglie morta: si scopre che ha un cancro. La dottoressa Rosaria della scientifica poi riceve la visita dell'ispettore e di Di Nardo, per dargli dettagli sul caso: così si può notare l'attrazione tra le due donne, infatti la dottoressa poi contatterà per messaggio la poliziotta. La figlia di Ramaglia riconosce un uomo di colore su cui la squadra indaga, così Aragona con l'ispettore lo interroga, ma lui afferma la sua innocenza. Lo stesso Lojacono poi riceve la visita dell'amico, che lo avvisa che il pentito che ha fatto il suo nome vuole ritrattare e gli consiglia di difendersi. Avviene poi l'omicidio del buttafuori Cosimo Capuano e così l'ispettore con la sua squadra interroga una donna delle pulizie che lavora nel locale dove lavorava la vittima. Quest'ultima fa il nome di un amico che verrà a sua volta interrogato: quest'ultimo pure fa il nome del boss che ora sta in carcere. La squadra quindi va a parlare con lui, che però si dichiara a sua volta innocente. Pisanelli si trova sul luogo dove muore un'altra persona anziana, e si convince sempre più che non si tratti di suicidi. Le due sorelle anziane, le Filangieri, vengono interrogate dalla p.m. Piras mentre Lojacono parla con il titolare di un circolo dove lavorava Capuano e si scopre che lì sono morti 3 ragazzi. Ottavia mostra le foto, e Lojacono scopre che le donne anziane sono coinvolte: così con Aragona, Di Nardo e Romano si reca a casa loro. Una volta lì con il mandato vogliono perquisire casa, ma Clelia mostra la pistola che ha ucciso Ramaglia e confessa tutto, spiegando tutta la storia. Lojacono però crede che anche le altre donne anziane sono coinvolte così parla con il senzatetto che ha visto tutto e grazie a lui capisce di aver ragione. Così mentre Pisanelli continua la sua indagine sulle morti degli anziani, tutte le donne coinvolte nell'omicidio confessano la loro colpevolezza. Alla fine del caso poi si incontrano Lojacono e Piras: tra i due una macchina scatta un bacio, ma Lojacono scopre di avere una visita. È arrivata sua figlia Marinella.

