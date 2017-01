IL BIANCO E L'AUGUSTO/ Il locale in gara su Sky Uno: porterà a casa la vittoria? (Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, puntata 17 gennaio)

IL BIANCO E L'AUGUSTO, IL LOCALE PROTAGONISTA SU SKY UNO: RIUSCIRÀ A VINCERE? (ALESSANDRO BORGHESE - 4 RISTORANTI, 17 GENNAIO 2017) - Un altro ristorante che gareggerà nel cooking show di Sky Uno Alessandro Borghese - 4 Ristoranti e che cercherà di conquistare chef Borghese e gli altri tre ristoratori è Il Bianco e l'Augusto, che si trova a Vigevano, in provincia di Pavia. Il volto del format ha infatti scelto di ambientare l'ottava sfida della terza edizione di 4 Ristoranti nel cosidetto triangolo del riso, che si estende tra Lombardia e il Piemonte, e corrisponde alla zona dove viene prodotta buona parte del riso esportato poi in tutta l'Europa. Il Bianco e l'Augusto si trova nel centro della cittadina ed è stato aperto dai fratelli Andrea e Michele Genchi. Dai loro soprannomi, fra l'altro, deriva anche il nome del locale. Cavallo di battaglia del locale ovviamente il risotto, che viene cucinato in vari modi, alcuni dei quali assolutamente innovativi e sperimentali. Alcuni piatti "sperimentali" del locale ad esempio sono la crema di riso o il "golosotto", ricetta in cui il riso viene condito con gorgonzola e miele, con un risultato ed un sapore davvero unici. Michele e Andrea hanno deciso di dare il via a quest'avventura per potersi mettere alla prova in quella che è sempre stata la loro grande passione: la ristorazione. Il Bianco e l'Augusto rappresenta una bellissima nota d'innovazione all'interno del panorama gastronomico vigevanese, sia per quanto riguarda i piatti proposti nel menù, sia per quanto riguarda la presentazione della location e della scelta del mobilio. Pronti a scoprire se ce la farà a portare a casa la vittoria ad Alessandro Borghese - 4 Ristoranti?

