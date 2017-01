IL COLLEGIO RAI 2/ Terza puntata, espulso ed eliminato: Dimitri Iannone ingenuo, Arianna Pasin osso duro, ma si ritira...

IL COLLEGIO, RAI 2, LE PAGELLE DELLA TERZA PUNTATA: DIMITRI IANNONE INGENUO, ARIANNA PASIN OSSO DURO - L'espulsione di Dimitri Iannone e l'abbandono di Arianna Pasin hanno movimentato la penultima puntata de Il Collegio. Durante la settimana si sono svolte le Convittiadi, ma non sono mancate le classiche lezioni in classe e le carenze disciplinari degli studenti. Per le pagelle di questa puntata, cominciamo proprio da Dimitri Iannone: la sua assenza non si farà sentire nelle dinamiche del programma, tuttavia ci averebbe fatto piacere vederlo arrivare in fondo. E' stato senza alcun dubbio ingenuo nel rimediare un'espulsione evitabile (voto 5). Arianna Pasin, altra protagonista della serata, ha mostrato il suo carattere forte prendendo una decisione - quella di abbandonare il programma - probabilmente sbagliata. Ma si sa, a volte per imparare occore sbagliare (voto 6,5). I Supervisori hanno vissuto questa settimana dietro le quinte, facendosi vedere poche volte davanti alle telecamere. Peccato perchè con loro il divertimento sarebbe stato maggiore (voto 6). Tra i profili maggiormente in evidenza selezioniamo sicuramente il preside (voto 7) de Il Collegio, chiamato ad esprimersi in diversi occasioni. La massima autorità della scuola ha mostrato il suo lato più duro, non perdendo mai di vista l'obiettivo vero del reality: la formazione, talvolta anche interiore, dei ragazzi.

IL COLLEGIO RAI 2, TERZA PUNTATA: DIRETTA, ARIANNA PASIN ABBANDONA LA SCUOLA, FILIPPO E ADRIANO IN CUCINA (STUDENTI ED ELIMINATI) - Prosegue l'apprendimento degli studenti ne Il Collegio di Caprino Bergamasco. Arianna Pasin si ritira e decide di abbandonare il programma, chiama i suoi genitori e gli comunica la sua decisione. Poi parla con il preside e dopo un lungo colloquio ottiene il via libera. Anche il padre prova a farle cambiare idea, ma è tutto inutile. La ragazza corre a vestirsi con i suoi abiti e comincia a truccarsi, prima di preparare la valiga. Arianna saluta la classe con una bella lettera, intanto i genitori le promettono regole molto più severe al ritorno a casa. Jenny è molto dispiaciuta per la decisione presa da Arianna, ma la vita ne Il Collegio deve proseguire. Durante la notte Filippo e Adriano progettano l'ennesima bravata e si recano in cucina per svuotare i piatti della colazione allestiti per l'indomani. I due portano in camera pane al cioccolato e tanti biscotti, dopodichè decidono di fare uno scherzo all'insegnante di Italiano e portano fuori dalla classe la lavagna. Il mattino seguente la sorpresa per il prof è servita. Lo scherzo costa ai ragazzi un NC nella pagella di fine settimana e il preside li avverte: "Con un NC non sarete ammessi all'esame".

IL COLLEGIO RAI 2, TERZA PUNTATA: DIRETTA, DIMITRI IANNONE VIENE CACCIATO DAL PRESIDE (STUDENTI ED ELIMINATI) - E' Dimitri Iannone lo studente espulso dal reality Il Collegio. Il preside, dopo una lunga riflessione, successiva alla rivolta interna degli alunni, ha deciso di prendere provvedimenti molto seri nei confronti dei ragazzi che ritiene responsabili. "Ciò che è successo non deve più ripetersi, per questo motivo daremo una punizione esemplare". Il destino di Dimitri Iannone, dunque, sembra scritto. La massima autorità de Il Collegio lo convoca in sala professori per comunicargli la sua decisione. "Quando io minaccio in maniera precisa mantengo la parola. Questa esperienza non faceva per lei, non si è integrato. Le comunico che da oggi è espulso dal collegio". I suoi compagni restano senza parole appena apprendono la notizia e Filippo continua a sentirsi in colpa per aver vuotato il sacco davanti al preside e agli altri professori. Intanto le lezioni mattutine proseguono, la professoressa di Scienze mostra ai collegiali un vero cuore animale.

IL COLLEGIO, TERZA PUNTATA: ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI LA SETTIMANA SCORSA - In attesa di scoprire nel dettaglio quello che succederà nella terza puntata de Il Collegio che andrà in scena più tardi, diamo uno sguardo a quello che è successo la settimana scorsa. La mattina degli studenti de Il Collegio inizia alle sette e mezza, con la sveglia rumorosa dei sorveglianti; dopo questo risveglio per niente amorevole, i ragazzi si preparano per una faticosa giornata e sono obbligati, come ogni giorno, a bere un cucchiaio di olio di fegato di merluzzo che, pare, si dicesse fosse un ottimo antibiotico naturale. Come volevasi dimostrare, l'intruglio viene sputato dai ragazzi appena varcato l'uscio, sulla sfortunata pianta decorativa dell'aula. Per quanto riguarda le lezioni, si parte con quella di italiano, dove i ragazzi entrano in contatto con le poesie di Ugo Foscolo e la intramontabile Infinito di Giacomo Leopardi, che dovranno imparare a memoria con risultati molto diversi tra di loro: un altro compito è quello di scrivere una poesia di proprio pugno, che esprima il concetto di limite, e anche in questa occasione i collegiali si differenziano per sensibilità e carattere. Le lezioni continuano con corsi di economia domestica, dove le signorine imparano a impastare, e di abilità tecniche, per i signori, lezioni di matematica, musica e quant'altro: anche in queste occasioni emergono le personalità di tutti gli allievi, tutte molto sfaccettate. Milanesi, Nobile e Moras sono tra i ragazzi più indisciplinati, e con le loro continue marachelle si conquistano la punizione di sbucciare un enorme cesto di patate; il collega Adriano Occulto, invece, deve subire l'isolamento in palestra, in cui rimarrà completamente da solo per un intero giorno, e questa esperienza gli servirà a riflettere e calmarsi, e a pensare spesso alla compagna Jenny. Nel programma, emergono molto i rapporti che i collegiali instaurano tra di loro, per esempio tra il sensibile Davide, che lascerà il collegio, e l'amico Filippo che invece lo sprona ad essere più forte e determinato; un altro aspetto molto interessante e piacevole è la forte solidarietà che si evince soprattutto nelle situazioni di rimproveri e punizioni, sia tra i maschi che le femmine, e anche tra i due diversi generi. Per esempio, al momento dell'isolamento di Adriano, i compagni escono di notte per cercarlo, mentre nel momento della severa punizione di Marika, che per il possesso di cellulare non può partecipare alla gita didattica, le amiche si associano in gruppo in una sommossa generale: aspetti, questi, che determinano uno senso spiccato di gruppo. Il programma continua con la gita, dove i ragazzi imparano a fare la brace, tagliare le cipolle, e ad esprimere se stessi attraverso la lettura delle proprie poesie.

