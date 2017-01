IL SEGRETO / Anticipazioni, da Sol a Mariana: tutte le morti tragiche che sconvolgeranno Puente Vejo nel 2017

IL SEGRETO ANTICIPAZIONI: TANTI ADDII NEL 2017, TUTTE LE MORTI CHE SCONVOLGERANNO PUENTE VEJO – Sarà un 2017 ricco di addii per i fans de Il Segreto. Abituati a piangere la morte di tanti personaggi amatissimi, i telespettatori de Il Segreto dovranno affrontare un anno in cui le morti non mancheranno. Saranno tre gli addii che sconvolgeranno il piccolo paesino spagnolo. In questi anni sono stati tanti i protagonisti de Il Segreto che hanno lasciato la soap in modo tragico. Quelli che hanno lasciato maggiormente il segno sono state le morti di Pepa, Juan Castaneda, Tristan Castro, Olmo Mesia, Conrado Bonaventura, Ines e Bosco, deceduto nel corso delle ultime settimane. Nelle puntate de Il Segreto in onda nel 2017 i fans de Il Segreto diranno addio a due dei personaggi più amati della soap opera spagnola. La prima a perdere la vita in modo tragico sarà Sol Santacruz. La bellissima sorella di Severo, dopo aver coronato il suo sogno d’amore con Lucas ed essere diventata mamma adottando un bambino, perderà la vita per mano di Severiano, il vero padre di Maria Castaneda che, per l’occasione, tornerà a Puente Vejo per salvare la madre, Emilia, che si autoaccuserà dell’omicidio. Se la morte di Sol sconvolgerà i fans della soap opera italiana, a spezzare letteralmente i cuori dei telespettatori sarà la scomparsa di Mariana Castaneda. Presente sin dalla prima stagione, il personaggio di Mariana, nel corso di questi anni, ha affrontato tantissime situazioni spiacevoli fino a trovare la felicità con l’amore di Nicolas e la nascita della sua bambina, la piccola Juanita. Anche per Mariana, però, il destino sarà funesto. La figlia di Rosario, infatti, perderà la vita dopo essersi trasferita a Murcia con il marito e la sua bambina. Successivamente, però, il fotografo tornerò a Puente Vejo da solo con Juanita annunciando la morte tragica della moglie. Infine, a Puente Vejo arriverà la notizia della morte di Quintina. Hipolito, inizialmente addolorato, capirà di poter così essere nuovamente davvero felice convolando a nozze con Gracia.

