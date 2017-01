IL SEGRETO/ Anticipazioni: i Santacruz dalle parole ai fatti, è il momento di agire contro Eliseo? (Oggi, puntata 17 gennaio 2017)

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 17 GENNAIO 2017: DALLE PAROLE AI FATTI - Non c'è più tempo da perdere per i Santacruz se vorranno che Eliseo esca dalle loro vite una volta per tutte. Sarà per questo che nella puntata odierna de Il Segreto di oggi il loro piano prenderà ufficialmente il via, nella speranza che il marito di Sol non scopra le loro vere intenzioni. Dimostrerà di essere arrivato a Puente Viejo solo per il suo interessamento al denaro? Sol, Lucas, Candela, Severo e l'immancabile Carmelo saranno una squadra unita e affiatata con un unico obiettivo: incastrare Eliseo, fingendo che qualcuno sia davvero interessato alle quote delle imprese Santacruz di sua proprietà. Se lui infatti riuscisse a venderle, ottenendo una cifra di denaro importante, potrebbe accettare di firmare l'annullamento del matrimonio, andandosene per sempre. Ma per raggiungere questo obiettivo, ci sarà ancora una volta bisogno di Consuelo, che dovrà vestire i panni di una ricca donna d'affari. Sarà anche questa volta all'altezza del ruolo che le verrà affidato?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 17 GENNAIO 2017: I MELLA SI TRASFERISCONO AL JARAL - E' tempo di grandi cambiamenti nelle attuali puntate de Il Segreto che segneranno l'avvio della nuova sorprendente settima stagione. Nonostante le richieste, poi trasfermatosi in minacce, di Donna Francisca, i Mella decideranno di trasferirsi al Jaral, tenuta acquistata da Aurora. Sarà un finale triste per un luogo tanto caro in passato alla famiglia Castro, mentre Rosario, Alfonso e Ramiro saranno costretti a trovare quanto prima un'altra sistemazione. Saranno Mariana e Nicolas a dargli loro accoglienza, in attesa di prendere una decisione definitiva per il futuro. Nel frattempo, Jolanda e Gabriel Mella si stabiliranno al Jaral, non senza esprimere i loro dubbi su quanto sta accadendo: ma a sorpresa, non sarà la Montenegro il loro principale argomento di preoccupazione. Il loro riferimento andrà ad un uomo misterioso che molto presto potrebbe scoprire il loro domicilio, di chi si tratterà?

