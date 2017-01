IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate spagnole: Caridad si trasferisce alla villa, quali sono le sue vere intenzioni?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CARIDAD SI TRASFERISCE ALLA VILLA - Le nuove puntate spagnole de Il Segreto sanciranno l'entrata in scena di un nuovo personaggio del quale nessuno aveva mai sentito parlare in precedenza. Si tratterà di Caridad, la sorella gemella di Fè che senza nessun preavviso comparirà alla villa. La prima ad essere stupita di questo arrivo sarà proprio la simpatica cameriera, che fin dall'inizio dimostrerà di avere un rapporto non certo idilliaco con la consanguinea (sempre interpretata dall'attrice Marta Tomasa Worner). Caridad, senza dare troppe spiegazioni relative alla sua presenza, chiederà a Fè di permetterle di restare ma sarà Donna Francisca ad essere totalmente contraria a questa possibilità. Sarà in tale frangente che Raimundo e Mauricio scenderanno in campo, chiedendo alla matrona di essere generosa, almeno quando possibile. Otterranno quanto da loro desiderato o ancora una volta la 'vecchia megera' confermerà di non dare ascolto a nessuno?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: COSA NASCONDE FRANCISCA? - Dopo un periodo abbastanza triste e solitario, nelle puntate spagnole de Il Segreto la villa tornerà a ripopolarsi con una serie di clamorosi arrivi. Già sappiamo di Caridad, la sorella gemella di Fè, ma solo pochi giorni prima anche Raimundo aveva deciso di ristabilirsi dalla sua storica fidanzata, dopo essersi reso conto di non poter vivere lontano da lei. Ogni problema sembrerà essersi riappianato tra la coppia che, in occasione delle festività natalizie, si è dichiarata nuovamente amore eterno. Questa volta potrebbero non esserci nuvole all'orizzonte, anche se lo strano comportamento di Raimundo non passerà inosservato: il padre di Emilia, a differenza di quanto accaduto nei suoi precedenti trasferimenti alla villa, non condividerà la stessa camera di Donna Francisca, scatenando il disappunto di quest'ultima. Anche Don Anselmo vedrà qualcosa di poco chiaro nella decisione dell'amico di tornare alla casona: non a caso, si recherà da lui per capire se stia nascondendo qualcosa.

