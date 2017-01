IN NOME DI DIO/ Su Rete 4 il film con John Wayne e Pedro Armendáriz

IN NOME DI DIO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: IL CAST (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - In nome di Dio, in lingua originale The Three Godfathers, è un film western girato nel 1948, basato sul romanzo scritto da Peter B. Kyne. Un grande regista per un grande film: dietro alla macchina da presa possiamo riconoscere l'immenso talento di John Ford, uno dei migliori autori della storia del cinema. Re indiscusso del cinema western, ha vinto per ben quattro volte l'Oscar dedicato al miglior regista: le pellicole in questione sono "Il traditore", "Furore", "Com'era verde la mia valle" e "Un uomo tranquillo". Passiamo a parlare del cast che ha preso parte a questa produzione, che andrà in onda oggi, martedì 17 gennaio 2017, sul piccolo schermo di Rete 4 dalle 16.30: il protagonista ha il volto di John Wayne, grandissimo protagonista del cinema western del tempo. Nel corso della sua brillante carriera ha partecipato a film di straordinario livello, lavorando con alcuni dei migliori registi del suo tempo come, ad esempio, King Vidor, Cecil B. DeMille, Mervyn LeRoy, Howard Hawks, Nicholas Ray, Michael Curtiz e John Huston. Al suo fianco troviamo il messicano Pedro Armendáriz, ottimo interprete di pellicole dotate di grande popolarità come "007, dalla Russia con amore", "Il conquistatore" e "Il meraviglioso paese".

IN NOME DI DIO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: LA TRAMA (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - I tre ladri di bestiame Robert Hightower (John Wayne), Pedro 'Pete' Rocafuerte (Pedro Armendáriz) e William Kearney (Harry Carey Jr.) decidono di passare di livello e di effettuare il colpo più remunerativo della loro carriera: si recano a Welcome, amena località dell'Arizona, per rapinare la banca cittadina. Purtroppo, le cose non vanno affatto come avevano progettato: William viene ferito gravemente ad una spalla e i nostri protagonisti sono costretti a fuggire nel deserto. Lo sceriffo Perley 'Buck' Sweet ne sa una più del diavolo e riesce a distruggere completamente le scorte idriche dei banditi che, quindi, si troveranno ad essere in grandissima difficoltà. Come se la sete non fosse sufficiente, una tempesta di sabbia fa scappare i cavalli dei banditi, costringendoli a camminare nel deserto alla disperata ricerca d'acqua. Alla fine si imbatteranno nel carro di una coppia di pionieri: il marito è morto poco distante, mentre la moglie sta partorendo un bambino. I nostri delinquenti si lasciano impietosire dalla penosa situazione in cui si trova la donna (altri non è che la nipote dello sceriffo Sweet) e decidono di aiutarla, per quanto possibile, durante le doglie. Il bimbo nasce e sua madre lo battezza Robert William Pedro in onore dei suoi angeli custodi. Purtroppo, però, la donna non riesce a riprendersi dalle complicazioni del parto e spira in modo repentino, non prima di aver affidato la sua creatura alle cure dei nostri protagonisti. William ritiene che la loro vicenda sia paragonabile a quella narrata nel Vangelo: esattamente come i Re Magi, i nostri protagonisti hanno affidato con grande difficoltà il deserto per omaggiare un neonato. Oltre al deserto sorge la città di New Jerusalem: secondo il bandito sarà quella la loro meta. Purtroppo, non tutti riusciranno a raggiungerla: William, infatti, muore durante l'attraversamento di una salina. Pete, invece, si rompe una gamba durante una caduta e prega il suo compagno di avventure di non curarsi di lui e di salvare il bambino: l'unica cosa che Robert può fare per lui è lasciargli una pistola carica con cui l'uomo potrà difendersi dai coyote. Il bandito esaudisce l'ultimo desiderio del suo amico e, mentre si allontana, ode in lontananza l'unico sparo con cui Pete ha deciso di porre fine alle sue sofferenze...

