ISOLA DEI FAMOSI 2017 / Ed. 12 Spiriti bollenti in Honduras, ci sarà Playa Desnuda? (oggi, 17 gennaio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED.12 CI SARÀ ANCORA PLAYA DESNUDA? (OGGI, 17 GENNAIO) - Il 30 gennaio si apriranno i battenti della dodicesima edizione de L'Isola dei Famosi 2017, il talent show più avventuroso della televisione italiana che verrà condotto ancora una volta da Alessia Marcuzzi. Tanti i rumors e le novità legate al cast ed i concorrenti e, ecco a seguire tutto ciò che è emerso nel corso delle ultime ore. Grandissimo fermento per la nuova edizione de L'Isola e il suo debutto del 30 gennaio e, a vincere la "lotta" per l'inviato più meritevole, ha avuto la meglio Stefano Bettarini, l'ex concorrente più discusso della prima edizione del Grande Fratello Vip. L'ex calciatore infatti, durante il corso di una chiacchierata con Clemente Russo, ha pensato bene di sciorinare la lista delle potenziali donne famose che ha avuto il piacere di conoscere in maniera approfondita e, tra una chiacchiera da bar e l'altra, il pugile napoletano si è portato a casa una bella squalifica per aver offeso Simona Ventura. Oltre a Bettarini che prenderà il posto di Alvin, in studio con Alessia Marcuzzi ci sarà spazio anche per Vladimir Luxuria. Per quanto riguarda il cast di concorrenti invece, non si capisce ancora cosa faranno Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile in quanto, il web rumoreggiava di una possibile eliminazione ancor prima di partecipare. Confermato nella giornata di ieri invece, l’ex modello Raz Degan. Nel frattempo però, tra gli altri ci dovrebbe essere anche spazio per la modella Dayane Mello, Cicciolina (alias Ilona Staller), Malena Mastromarino e Amandha Fox. Questi nomi, renderanno l'esperienza all'Isola decisamente bollente e, in molti già pensano a cosa potrebbe accadere qualora ci fosse ancora Playa Desnuda. Proprio in riferimento a quest'altra isola, Andrea Damante aveva dichiarato di non volerci assolutamente vedere la fidanzata Giulia De Lellis ma, a quanto pare, il buon deejay può stare tranquillo in quanto, come rivelano le ultimissime news, Giulia non partirà in direzione Honduras. Per una Giulia che rimane a casa però, un'altra Giulia spera di andare. Stiamo parlando di Giulia Calcaterra, ex velina di Striscia la Notizia che spera di vincere al televoto contro l'ex pupa Elena Morali e l'ex gieffina Desirèe Popper. Tra gli altri nomi “ufficiosi”, ci dovrebbe essere anche Samantha De Grenet, Nathalie Caldonazzo, Serkan Cayoglu, il modello di Dolce&Gabbana Simone Nobili, Giacomo Urtis, Massimo Ceccherini e il regista Giulio Base.

