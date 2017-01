Iannone Dimitri e Marika Ferrarelli / Il Collegio, nasce una nuova coppia? In un video tutta la verità (oggi, 17 gennaio 2017)

DIMITRI IANNONE E MARIKA FERRARELLI, IL COLLEGIO: NASCE UNA NUOVA COPPIA? IN UN VIDEO TUTTA LA VERITÀ (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Dimitri Iannone e Marika Ferrarelli sono due dei 18 protagonisti prescelti dalla produzione per formare la prima classe de Il Collegio, il docu-Reality di Rai 2 che proietta gli adolescenti in un metodo didattico in voga negli anni '60. Il pubblico ha potuto conoscere Dimitri per le sue numerose intemperanze, che nell'ultima puntata di ieri sera gli sono costate l'espulsione dalla scuola, mentre la seconda si è distinta grazie al suo carattere forte e poco incline al rispetto delle regole imposte dagli educatori. Oggi, i due ragazzi formano una coppia, è questo quello che trapela infatti dai loro profili social, dove nelle ultime ore sono stati pubblicati alcuni video che non lascerebbero spazio ad alcun dubbio. Sul profilo Instagram di Marika Ferrarelli, infatti, poche ore fa, è stato pubblicato un brevissimo filmato, che ritrae la protagonista stretta fra le braccia di Dimitri che le riserva un tenero bacio sulla testa, (Cliccate qui per vedere il video). Ma questo non è l'unico filmato che racconta la loro storia. È il profilo di Dimitri, infatti, a confermare i sospetti del pubblico di Rai 2, l'ex collegiale, infatti, ha condiviso una gif che ritrae, per la prima volta sui social, un bacio appassionato dato alla sua Marika. Quella de Il Collegio è stata per i due ragazzi di certo un'esperienza molto forte, fatta di regole, disciplina e piccole rinunce, ma nel percorso di Dimitri e Marika resterà di certo un ricordo indelebile. Per visualizzare il video di Dimitri Iannone, potete cliccare qui.

