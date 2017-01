Isola dei famosi 12 / Polemiche e gossip, cosa ha da offrire ancora il reality?

ISOLA DEI FAMOSI 12, IL REALITY SAPRA' CATTURARE ANCORA L'ATTENZIONE DEL PUBBLICO? (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Il 30 gennaio prenderà il via la nuova edizione, la dodicesima, del reality show dei vip più famoso della tv e cioè l'Isola dei Famosi. Ancora una volta, per il terzo anno consecutivo, troveremo al timone Alessia Marcuzzi dopo otto edizioni condotte da Simona Ventura e una da Nicola Savino. La dodicesima edizione del programma cerca di portare una ventata di novità Infatti, a parte la conduttrice, altri aspetti che hanno caratterizzato la versione Mediaset dell'Isola dei famosi sembrano essere stati modificati. Innanzitutto, dopo due anni, non troveremo più Alvin inviato dall'Honduras. Al suo posto subentrerà Stefano Bettarini, salito alla ribalta dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Come opinionisti, sono stati "fatti fuori" Mara Venier ed Alfonso Signorini e a spalleggiare Alessia Marcuzzi in studio ci sarà Vladimir Luxuria. Insomma, Canale 5 sembra voler apportare qualche cambiamento a un reality che, giunto ormai alla dodicesima edizione, sembra giocarsi il tutto per tutto. E, con esso, anche la rete. Infatti, l'Isola dei Famosi sarà uno dei prodotti di punta della nuova stagione televisiva e dovrà saper riscattare un'edizione come la scorsa che ha attirato numerose polemiche e critiche da parte dei telespettatori più affezionati. Infatti, secondo molti i partecipanti erano poco vip e conosciuti e in certi casi si è voluto fare in modo di oscurare le vere icone dello show, come ad esempio Simona Ventura. Quest'ultima, dopo ben otto edizioni al comando, è passata dalla parte dei naufraghi ma sembra che il pubblico non l'abbia voluta premiare particolarmente, facendole perdere più di un televoto e mandandola anche a Playa Soledad. Forti le polemiche per delle frasi omofobe rivolte verso Marco Carta e grande delusione per un vincitore come Giacobbe Fragomeni che ha condotto un'isola un po' in sordina. Insomma, quella che Canale 5 si è lasciata alle spalle non è stata un'edizione del reality particolarmente fortunata e gli ascolti hanno parlato chiaro. La finale è stata vista da 4 milioni e 268 mila telespettatori con uno share di poco superiore al 22.39%.

ISOLA DEI FAMOSI 12, POLEMICHE E POSSIBILI CONCORRENTI (OGGI, 17 GENNAIO 2017)- Sincronizziamo gli orologi perchè è partito il conto alla rovescia per l'inizio della dodicesima edizione dell'Isola dei Famosi che prenderà il via il 30 gennaio. Per il momento, di certo c'è solo un televoto aperto durante la puntata di Domenica Live del 15 gennaio e cioè quello che decreterà la prima partecipante ufficiale tra Desirèè Popper, Elena Morali e Giulia Calcaterra. Solo una di loro sbarcherà in Honduras e dovrà lottare con le unghie e con i denti per sopravvivere alle intemperie e alla fame. In queste ore circolano altri nomi in merito ai prossimi naufraghi famosi, tra cui quello del sex symbol Raz Degan. Possibile che quest'ultimo sbarchi in Honduras? Sembra certo, ormai, che Wanna Marchi e Stefania Nobile non saranno più tra le concorrenti dopo una sorta di out out posto da Striscia la notizia, il tg di Antonio Ricci, che negli anni scorsi ha mosso una vera e propria battaglia contro le teleimbonitrici e che oggi è tornata a farsi sentire per boicottarne la partecipazione all'Isola dei Famosi 12. Stefania Nobile, tuttavia, nelle scorse ore ha fatto sapere di avere ancora un contratto in mano con Mediaset. Dove starà la verità? Altri possibili concorrenti potrebbero essere Samantha De Grenet, Moreno Donadoni, Natalie Caldonazzo e Massimo Ceccherini. Insomma, più ci si avvicina alla data di inizio e più il cast va a delinearsi e secondo questi primi nomi gli ingredienti per tornare ai fasti di un tempo ci sarebbero tutti.

