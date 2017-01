LAST NIGHT/ Su La5 il film con Keira Knightley e Sam Worthington

LAST NIGHT, IL FILM IN ONDA SU LA5: IL CAST (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - In onda stasera, 17 gennaio 2017 su La5 il film Last night, pellicola drammatica realizzata nel 2010. Il principale motivo di vanto di questa produzione risiede senza dubbio nel suo cast stellare: le protagoniste femminili del film sono interpretate da due delle maggiori dive della Hollywood contemporanea. La prima è la bellissima Keira Knightley, attrice britannica classe 1985 che tutti ricordano nei panni della temeraria e selvaggia Elizabeth Swann della saga cinematografica "Pirati dei Caraibi". La seconda, invece, è la latina Eva Mendes, interprete di origine cubana nata a Miami nel marzo del 1974: nel corso della sua carriera ha recitato in film di grande popolarità come, ad esempio, "Training Day" di Antoine Fuqua, "C'era una volta in Messico" di Robert Rodriguez e "The Spirit" di Frank Miller. Ricordiamo, infine, la presenza del bellissimo Sam Worthington, attore australiano che ha lavorato assieme a registi di grande prestigio quali James Cameron, protagonista di film d’azione come Avatar, Scontro tra titani e il recente La battaglia di Hacksaw Ridge, diretto da Mel Gibson. Dietro alla macchina da presa di di Last Night possiamo trovare Massy Tadjedin, regista iraniana nata a Theran nel 1978, nel 2005 aveva già diretto la Knightley nel film, The jacket.

LAST NIGHT, IL FILM IN ONDA SU LA5: LA TRAMA (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - In Joanna Reed (Keira Knightley) è una scrittrice newyorchese di discreto successo, sposata da qualche anno con Michael (Sam Worthington), un tranquillo agente immobiliare. I due partecipano ad una festa assieme ai colleghi di Michael, dove Joanna si accorge che Michael trascorre la maggior parte del suo tempo a chiacchierare con la bella Laura Nunez (Eva Mendes), una nuova assunta a cui l'uomo non ha mai accennato prima. Era già qualche tempo che la nostra protagonista sospettava che suo marito la stesse tradendo: il suo atteggiamento la convince che sia propria l'avvenente Laura la sua amante. La scrittrice non è tipo da subire in silenzio e non appena torna a casa affronta Michael, mettendolo di fronte alle sue responsabilità. Il suo compagno, però, non ammette nulla e quella notte stessa riesce a farsi perdonare dalla nostra protagonista. La mattina successiva, Michael parte per Philadelphia con i suoi colleghi Laura e Andy (Daniel Eric Gold) per un viaggio d'affari. Joanna, invece, mentre passeggia per strada si imbatte in Alex Mann (Guillaume Canet), un suo vecchio fidanzato. I due decidono di rivedersi per un drink, consumato il quale si recano a cena assieme a Sandra (Stephanie Romanov) e a Truman (Griffin Dunne), due vecchi amici del giovane uomo. Presto Alex confesserà alla sua vecchia amante di non averla mai dimenticata e di riuscire ad accettare faticosamente l'idea che la donna ora sia sposata con un altro uomo. Anche per Joanna la loro storia non si è mai perfettamente risolta, cosa testimoniata dal fatto che la nostra protagonista non ha mai raccontato a suo marito questo passato amore. I due, infatti, si sono incontrati durante una breve pausa di riflessione intercorsa tra Joanna e Michael: quando la scrittrice è tornata sui suoi passi, ha tagliato tutti i ponti con la sua nuova fiamma anche se, evidentemente, non l'ha mai dimenticata completamente. I due passano alla fine la notte insieme nella camera d'albergo di lui, anche se Joanna si rifiuta di tradire sessualmente suo marito e si accontenta di restare abbracciata fino al mattino al giovane uomo. Nel frattempo, Michael non riesce a non pensare a Laura: trova la donna estremamente sensuale e, come prevedibile, non tarderà a cadere tra le sue braccia...

