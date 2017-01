LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 3 / Anticipazioni puntata 17 gennaio 2017: Frank ucciderà per Annalise?

LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 3, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nella seconda serata di oggi, martedì 17 gennaio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio de Le regole del delitto perfetto 3, in prima Tv assoluta. Sarà l'ottavo, dal titolo "Basta sangue". Prima di scoprire la anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: nel presente, Annalise (Viola Davis) viene accusata di omicidio colposo grazie alle dichiarazioni di un testimone. Alcune settimane prima, Wes (Alfred Enoch) rivela alla Polizia di aver visto Charles Mahoney nelle vicinanze della scena del crimine. Annalise assume invece come clienti tre fratelli accusati di aver avvelenato la madre Edith Duvall (Anne Gee Byrd) con dell'antigelo. Gli sms che i tre si sono scambiati per diverso tempo sul suo possibile omicidio non giocano a loro favore e per questo Annalise propone agli studenti di trovare un sospettato per dirottare la giuria, in cambio di un 30 al suo esame. Più tardi, Frank (Charlie Weber) vede di nascosto Laurel (Karla Souza) e Wes in atteggiamento amoroso. Durante un incontro degli AA, Annalise ascolta la Hargrove (Lauren Luna Vélez) manifestare la propria sofferenza nell'aver perso la custodia dei figli a causa dell'alcool. Più tardi, Asher (Matt McGorry) trova un'email di un contabile che ha inviato in anonimo un articolo sull'antigelo, ma Karen (Annie Tedesco) rivela di esserne la destinataria. Nel frattempo, Nate (Billy Brown) suggerisce a Wes di guardarsi le spalle, dopo aver saputo che la Keating gli ha racomandato un avvocato. Durante il processo Edith fa leva sui punti deboli dei figli e fa crollare Jared (Leif Gantvoort), fino a fargli ammettere che la vuole vedere morta. Ore dopo, Connor rivela a Wes che Charles ha un alibi di ferro: il caso è ancora in ballo. Per la prima volta, Annalise non sa che cosa fare e non ha remore ad ammetterlo ai suoi Five. Consapevole di essere come Edith per i suoi ragazzi, l'avvocato spinge ognuno dei Five a sputare fuori tutti i rospi che stanno ingoiando nei suoi confronti e l'unico a non volersi esprimere è Wes. Annalise ascolta tutto senza battere ciglio ed infine suggerisce di ricominciare tutto da capo l'indomani. Nel frattempo, la relazione fra Oliver (Conrad Ricamora) e Thomas (Matthew Risch) prosegue a passo spedito, fino a che il primo non rivela di essere sieropositivo. Thomas gli rivela infatti di non essere sicuro di poter gestire una relazione di quella portata. Annalise capisce infine che Edith si è avvelenata da sola, solo per punire i figli ingrati e richiede che a gestire l'interrogatorio sia Laurel. Dopo aver fatto emergere l'email dei figli che ha letto in segreto, Laurel la porta fino alla confessione. Più tardi, Wes rivela ad Annalise l'avvertimento di Nate, mentre Frank si presenta da Bonnie ( Liza Weil) ed Oliver da Connor (Jack Falahee). Dopo aver realizzato cosa ha perso a lasciarlo, confessa di provare ancora qualcosa per lui. Dopo essere stato allontanato da Bonnie, Frank si presenta a casa di Laurel e l'asclta mentre rivela d'istinto a Wes di amarlo. Nel presente, Laurel si risveglia e scrive su un foglio il nome di Wes. Quest'ultimo invece si trova alla centrale: è stato lui ad incastrare Annalise.

LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 17 GENNAIO 2017, EPISODIO 8 "BASTA SANGUE" - Wes viene chiamato a testimoniare dalla difesa di Charles e decide di sottoporsi ad una visita psichiatrica per evitare che la sua dichiarazione venga invalidata. Nel frattempo, Annalise fa di tutto per tenere alla lontana Frank dalla villa, ma quando il difensore di Charles annuncia che il suo cliente ha un alibi di ferro, lo incarica di pedinare l'avvocato. E' così che Frank scopre che la testimone segreta non è altri che la donna da cui ha preso dei soldi per vendere Annalise. L'ex assistente decide quindi che dovrà pagare con la stessa moneta, dopo aver scoperto che ha una figlia. Annalise però glielo impedisce, mentre Bonnie lo incita a proseguire di nascosto. Solo per un caso fortuito Frank non si renderà colpevole dell'ennesimo omicidio. Nel presente, i ragazzi entrano in allarme perché Connor manca all'appello, non sapendo che in quel momento si trova ubriaco ed a letto con Thomas.

